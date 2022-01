Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda nel corso del 2022 in prima visione assoluta, rivelano che Vittorio Conti continuerà ad essere uno dei protagonisti indiscussi della serie.

Occhi puntati in primis sulle sue vicende sentimentali, dato che Vittorio si ritroverà diviso tra Marta e la new entry Tina Amato ma, in queste nuove puntate della sesta stagione, potrebbe esserci anche l'arrivo di un'altra donna che potrebbe sconvolgere e scombussolare il cuore del proprietario del Paradiso.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 del 2022: Vittorio 'minacciato' da Dante

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 di questo 2022, rivelano che Vittorio continuerà ad essere uno dei grandi protagonisti della soap opera di Rai 1.

Le sue vicende, sia quelle sentimentali sia quelle legate alla sfera lavorativa, continueranno ad essere al centro dell'attenzione.

In particolar modo, Vittorio dovrà guardarsi le spalle dalla minaccia chiamata Dante Romagnoli che cercherà in tutti i modi di metterlo in difficoltà dal punto di vista lavorativo, al punto che potrebbe puntare a prendere in mano la gestione del grande magazzino e quindi strapparlo dalle mani di Conti.

Vittorio si ritrova diviso tra la moglie Marta e Tina Amato

Ma, nel corso dei prossimi episodi di questa sesta stagione della soap opera, Dante rappresenterà una minaccia anche dal punto di vista sentimentale, dato che uno dei suoi scopi sarà quello di riuscire a conquistare di nuovo il cuore di Marta Guarnieri.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di questo 2022, rivelano Vittorio si ritroverà così diviso tra sua moglie Marta ma al tempo stesso ci sarà anche Tina, la giovane cantante che ha saputo far breccia nel suo cuore e che in questo periodo gli ha fatto ritrovare di nuovo il sorriso dopo un periodo buio.

Anche in questo caso, però, la relazione con Tina non sarà affatto facile da gestire e da portare avanti, dato che con il ritorno di Sandro, ex della donna, che intende riconquistarla, Conti sarà pronto a farsi da parte.

Forse arriva una terza donna per Vittorio: anticipazioni Il Paradiso 6

Ma quale sarà a questo punto l'esito finale di questa situazione per Vittorio?

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 per il 2022 rivelano che, alla fine, non si esclude che tra le due "litiganti" Marta e Tina, possa intromettersi una terza incomoda.

Per Vittorio Conti, infatti, potrebbe essere in arrivo una terza donna ancora ignota, la quale potrebbe varcare le porte del grande magazzino più famoso del piccolo schermo e provare a far breccia nel cuore dell'uomo, che in questo periodo ha cercato più volte una certa tranquillità dal punto di vista dei sentimenti.

Insomma, questa seconda parte della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, non deluderà di certo le aspettative dei numerosi fan che in queste settimane hanno seguito i vari intrecci che sono stati raccontati e che continueranno ad essere al centro delle dinamiche della soap opera.

Si conferma il successo de Il Paradiso delle signore 6 nel pomeriggio televisivo Rai

Resta da capire anche cosa ne sarà della contessa Adelaide, dopo che in seguito alla riapertura delle indagini per la morte di Achille, ha fatto perdere le sue tracce ai familiari, sparendo nel nulla.

In attesa di scoprire l'evolversi della situazione, la soap opera continua ad essere tra i programmi di punta della programmazione pomeridiana di Rai 1, con una media che arriva a toccare anche il 20% di share in daytime.

Un successo che, in questi mesi, ha permesso alla rete ammiraglia di portarsi a casa degli ottimi ascolti nella fascia del primo pomeriggio, tali anche da battere i risultati auditel di uno dei programmi più forti della rete ammiraglia Mediaset.

Trattasi del daytime di Amici 21, il talent show condotto da Maria De Filippi, che spesse volte soccombe di fronte agli ottimi ascolti pomeridiani de Il Paradiso 6, trasmesso nella stessa fascia oraria.