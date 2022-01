Domenica 30 gennaio andrà in onda su Rai 1 l'ultima puntata della Serie TV italiana "La Sposa", la quale è stata seguita da oltre 6 milioni di spettatori nei primi episodi, con dati Auditel medi vicini al 29% di share.

In base alle anticipazioni televisive degli episodi in onda il 30 gennaio, scoppierà un incendio nel corso del quale Italo perderà la vita, dopo essere intervenuto prontamente per salvare Paolino. Così Maria si troverà a dover crescere da sola la bambina che porta in grembo, Vittoria, ma non si arrenderà e lotterà fino in fondo per costruire una cooperativa interamente composta da donne.

Trame ultima puntata: Antonio offre un lavoro a Italo

Il 30 gennaio sarà trasmessa alle ore 21:25 sulla prima rete nazionale l'ultima puntata della fortunata serie "La Sposa". La protagonista principale è Serena Rossi, che interpreta il ruolo di Maria, nel cast c'è pure Giorgio Marchesi.

In base alle trame del quinto episodio, Vittorio morirà improvvisamente. L'uomo era consapevole di avere truffato la famiglia di Maria e per rimediare aveva optato per dare al fratello di Giorgia dei terreni. Questo atto, pur compiuto in buona fede, però determinerà una difficoltà economica e la inevitabile chiusura dell'azienda. Italo si troverà in difficoltà, ma Maria non perderà la speranza.

Successivamente Antonio apprenderà dei problemi economici dei Bassi e si proporrà di dare loro un supporto, attraverso l'acquisto dei terreni.

Inoltre offrirà un lavoro a Italo.

Nel frattempo Maria penserà a come risollevare le sorti del casale, in quanto la raccolta del grano ha subito un preoccupante rallentamento. La donna ideerà una zona in cui i bambini possano liberamente giocare mente le madri sono impegnate con la trebbiatura.

In tutto questo si avvicinerà l'inizio dei lavori, ma nel corso di quella notte scoppierà un incendio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Italo capirà subito che il piccolo Paolino è in pericolo e si getterà tra le fiamme. Il bambino si salverà, ma l'uomo perderà la vita.

Anticipazioni televisive sesto episodio: Maria vuole avere giustizia

Secondo le anticipazioni televisive del sesto episodio, Maria sarà addolorata dopo essersi ritrovata senza un marito e in dolce attesa di una bambina.

La donna, suo malgrado, dovrà chiedere aiuto a chi le sta vicino e durante la sua degenza in ospedale, lascerà il piccolo Paolino a Nunzia.

Successivamente Maria scoprirà che Antonio si è adoperato affinché il bambino andasse in istituto e apprenderà alcune cose che hanno coinvolto lui e il fratello Giuseppe. A questo punto l'unico suo intento sarà quello di ottenere giustizia.

Nel frattempo la donna partorirà la piccola Vittoria e lotterà per riavere con sé Paolino. Tra le altre cose si impegnerà a portare a termine un sogno tanto ambito pure da Italo e Vittorio: creare una cooperativa interamente guidata da donne.