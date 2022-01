Si fanno sempre più avvincenti le trame de Il Paradiso delle Signore, la soap campionessa di ascolti in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15:55. Che cosa succede nelle puntate di febbraio 2022? Uno dei protagonisti assoluti sarà Vittorio, conteso da ben tre donne. Ebbene sì, per il nostro amato Conti non sarà facile gestire la situazione che si verrà a creare. Vittorio ha intrecciato una relazione con Tina Amato, nella quale non mancano passione e complicità. Agnese, una volta venuta a sapere della loro storia - tra l'altro proprio fa Tina - non vorrà sentire ragioni e chiamerà Sandro per risolvere le cose.

Il rientro di Recalcati creerà ovviamente scompiglio, anche se ci sarà una svolta alquanto inaspettata che stupirà i telespettatori. Occhio anche a Dante, che sta facendo di tutto per rovinare Vittorio, ancora bruciante di gelosia per non essere riuscito ad avere l'amore di Marta. Romagnoli non si fermerà alla sfera lavorativa, ma renderà impossibile la vita di Conti anche sul piano sentimentale.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore di febbraio 2022: Vittorio innamorato

Negli episodi de Il Paradiso delle Signore 6 in on a febbraio, Tina e Vittorio saranno soli contro tutti. Agnese sarà contraria alla loro relazione e, nonostante il parere contrario di Armando che le suggerirà di non intromettersi, metterà in atto un piano per separarli.

Ed ecco che entra in scena Sandro, che rivedrà Tina dopo tantissimo tempo. La giovane Amato non sarà così felice di questo faccia a faccia, ma ovviamente starà zitta riguardo la sua storia con Vittorio.

Sandro chiederà ospitalità a Conti - ignaro di quello che sta succedendo con Tina - e legherà con lui, con evidente imbarazzo del povero Vittorio.

Come si sa, le bugie hanno le gambe corte, e Recalcati scoprirà la relazione clandestina della moglie vedendo il suo foulard nella camera da letto di Conti.

Marta e Tina mettono alle strette Vittorio

Recalcati si renderà conto di non avere molte possibilità con Tina e così mollerà la presa, almeno per il momento. Vittorio e la giovane Amato continueranno la loro relazione, ma attenzione al colpo di scena.

Luca Bastianello, l'attore che interpreta Dante, ha rivelato in una sua intervista a Gente, che Romagnoli sarà intenzionato a rovinare Vittorio, sia sul lavoro che in amore.

A quanto pare, rientrerà in gioco anche Marta nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore che, insieme a Tina, metterà alle strette Vittorio: ci sarà dunque un ritorno di fiamma tra Conti e la moglie?

I colpi di scena non sono finiti qui: per Vittorio ci sarà anche una terza donna - come rivelato da Bastianello - che andrà a formare un interessante triangolo amoroso. La sua identità è ancora ignota ma, stando ad alcune indiscrezioni, non si esclude che possa essere Beatrice, il primo grande amore di gioventù di Conti.