La soap opera Il Paradiso delle Signore continua ad appassionare tantissimi telespettatori italiani.

Le anticipazioni della nuova puntata che verrà trasmessa su Rai 1 martedì 11 gennaio 2022, rivelano che in atelier Stefania sarà vicina alla verità sulla madre. Durante una prova di vestiti, spunterà un bracciale con il nome e la data di nascita della giovane Venere.

Nel frattempo a casa Colombo, Ezio sarà combattuto e intenzionato di raccontare tutta la verità sulla Moreau a Veronica.

Flavia invece metterà alle strette la figlia, rivelando di essere a conoscenza della relazione tra Ludovica e Marcello.

In vista delle nozze tra Maria e Rocco, la signorina Puglisi inizierà a ricamare il suo abito da sposa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Maria inizia a cucire il suo abito da sposa

Nel corso della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda martedì 11 gennaio 2022, Ezio sarà sommerso dai sensi di colpa. Da una parte desidererà raccontare tutta la verità su Gloria a Veronica, dall'altra invece avrà paura di rovinare quello che ha costruito con la sua compagna, nel corso degli ultimi anni. Zia Ernesta intanto cercherà in tutti i modi di convincere il nipote a prendere la giusta decisione. La signora vorrà a tutti i costi riunire la famiglia Colombo, permettendo alla giovane Stefania di conoscere la madre.

Nel frattempo Irene sarà occupata nella ricerca della nuova coinquilina che dovrà presto prendere il posto di Maria. La signorina Puglisi intanto inizierà a cucire il suo abito da sposa. Il suo matrimonio con Rocco si avvicinerà sempre di più e la sarta non vedrà l'ora di diventare la signora Amato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Paradiso 6, Flora torna dagli Stati Uniti

Le trame del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso su Rai1 l'11 gennaio rivelano nel dettaglio che il dottor Conti scoprirà che la Ditta Palmieri non sarà in grado di soddisfare le richieste degli americani. Tuttavia Vittorio cercherà in tutti i modi di trovare una soluzione.

Dopo aver colto in flagrante Ludovica in compagnia di Marcello, Flavia rivelerà alla figlia di essere al corrente della sua storia d'amore con Barbieri. La mamma della contessina non avrà intenzione di far finta di nulla e metterà la ragazza di fronte ad una scelta.

Dopo una lunga vacanza natalizia, al Paradiso arriverà Flora. Per la stilista arriverà il momento di scoprire quanto proposto dagli americani. Durante il cambio abiti delle Veneri invece, salterà fuori un oggetto che potrebbe smascherare i segreti della signorina Moreau. Si tratterà di un bracciale con su scritto il nome e la data di nascita di Stefania.