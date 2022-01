Importanti novità accadranno nelle prossime puntate di Un posto al sole. Tra ritorni, pause e uscite, le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che farà ritorno Katia Cammarota, la mamma di Nunzio, interpretata dall'attrice Stefania De Francesco. Il suo arrivo darà vita a nuove e appassionanti storie che al momento non vedranno compresa Angela. Nel frattempo le trame dei prossimi episodi rivelano che Rossella si scontrerà con Virginia, l'ex moglie di Crovi. La Rinaldi vorrà a tutti i costi ostacolare la relazione tra l'ex marito e la Graziani.

Un segreto del passato tra i due ex coniugi sconvolgerà la figlia di Silvia che deciderà di allontanarsi dal medico.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Stefania De Francesco torna sul set

Un ulteriore ritorno si affaccerà nella soap di Rai 3, Un Posto al Sole. Le anticipazioni da poco diffuse rivelano che nei prossimi episodi saranno previste le prime apparizioni dell'attrice che veste i panni di Katia Cammarota, la madre di Nunzio. Il ritorno della donna non sarà una meteora da pochi secondi, ma secondo agli spoiler sembrerebbe che la sua presenza sarà destinata a rimanere per un po’. Katia sarà la protagonista di nuove vicende legate alla famiglia Boschi ma che al momento non avranno al suo interno Angela.

Upas, trame puntate 2022: Rossella contro Virginia

Le trame delle nuove puntate di Un Posto al Sole, rivelano nel dettaglio che l'attenzione sarà focalizzata su Rossella. Una presenza scomoda creerà infatti scompiglino nella mente e nel cuore della giovane Graziani. A farsi viva sarà Virginia, l'ex moglie di Riccardo che tornerà a gamba tesa nella vita della giovane coppia.

Come visto nei recenti episodi infatti, Rossella aveva colto in flagrante il suo ragazzo in compagnia dell'ex moglie in quel di Bolzano. Tuttavia la giovane aveva deciso di allontanarsi da Crovi ma come vedremo nei prossimi appuntamenti, il medico sarà sempre più convinto di voler recuperare la sua relazione con la figlia di Silvia, cercando in tutti i modi di farsi perdonare.

Pur di allontanare i due medici, Virginia farà di tutto per boicottare i sentimenti che l'ex marito prova nei confronti di Rossella. La donna rivelerà infatti alla Graziani un segreto del passato, di quando era fidanzata con Riccardo. Tale confessione sembrerà destabilizzare nuovamente il rapporto tra Riccardo e Rossella ma nonostante ciò, i due cercheranno piano piano di ritrovare la serenità di coppia. La Rinaldi però, non avrà la minima intenzione di abbassare la guardia: intenta nel suo obbiettivo si scontrerà duramente con Rossella in un importante faccia a faccia in presenza del medico.