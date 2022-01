Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore attualmente in onda in televisione, Irene sta cercando una nuova coinquilina. Infatti, la casa delle Veneri è sempre più vuota e Cipriani è rimasta a vivere soltanto con Maria. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 17 a venerdì 21 gennaio, i guai per Irene non saranno finiti, perché la casa in cui vive verrà messa in vendita e, pertanto, la commessa del negozio di moda potrebbe rimanere senza un tetto sopra la testa.

Il Paradiso delle signore, puntate al 21/1: Irene scopre che la casa delle Veneri è in vendita

L'esuberanza di Irene potrebbe essere smorzata dai guai che le capiteranno nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore. Infatti, recentemente, Cipriani ha avuto problemi a casa, per via dei conti salati da pagare. La commessa, infatti, ha avuto un aumento delle spese di affitto e di bollette perché, anziché dividere le spese per tre, le ha dovute dividere solo con Maria, l'unica coinquilina che le è rimasta. Negli episodi della fiction Rai che andranno in onda dal 17 al 21 gennaio, Irene scoprirà che la casa delle Veneri è in vendita.

Il Paradiso delle signore, episodi al 21/1: Irene potrebbe rimanere senza casa

Ultimamente, nell'appartamento delle Veneri, sono rimaste ad abitare soltanto Irene e Maria, dopo che Stefania ha scelto di andare a vivere con suo padre. Purtroppo, però, la sarta dovrebbe sposarsi con Rocco nel mese di maggio e, pertanto, nell'abitazione rimarrebbe solo Irene.

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore non rivelano come mai il proprietario dell'appartamento abbia deciso di mettere in vendita la casa, né chi siano i possibili acquirenti dell'immobile.

Il Paradiso delle signore, trame al 21/1: i possibili acquirenti della casa delle Veneri

Qualche mese fa, l'attore di Umberto Guarnieri aveva pubblicato uno scatto sui social, in cui aveva fatto notare ai suoi follower di essere nell'appartamento delle commesse.

Pertanto, avendo disponibilità economiche, potrebbe essere l'imprenditore ad acquistare la casa in vendita. Inoltre, potrebbe non essere da escludere che anche Flora possa decidere di fare un investimento, comprando l'appartamento, in modo da non vivere più con Umberto e Adelaide. Anche in questo caso, si spiegherebbe perché Roberto Farnesi abbia girato alcune scene a casa delle commesse, magari per accompagnare la stilista a vedere l'abitazione. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire chi sarà il nuovo proprietario dell'immobile e se permetterà ad Irene di continuare a vivere nell'appartamento.