I prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore saranno imperdibili. Infatti, nelle puntate della fiction di Rai 1 attualmente in onda sul piccolo schermo, Ezio Colombo ha paura che il segreto sul suo passato venga a galla e che Veronica scopra che Gloria è sua moglie. Le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa in televisione nella giornata di martedì 18 gennaio, ci sarà un ulteriore tassello che verrà aggiunto alla vicenda. Infatti, Zanatta inizierà a scoprire che il suo fidanzato le ha mentito e noterà che Ezio sarà teso mentre Stefania parlerà della capocommessa.

Nel frattempo, Gemma verrà convocata da Adelaide per il ruolo di cavallerizza.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 18/1: Veronica si rende conto delle bugie che le ha detto Ezio Colombo

L'episodio de Il Paradiso delle signore andato in onda nel pomeriggio di venerdì 7 gennaio è terminato con un colpo di scena. Infatti, mentre Ezio era intento a scambiare confidenze private su Gloria con zia Ernesta, all'improvviso, si è sentito un rumore. A quel punto, Colombo ha immaginato che qualcuno possa avere sentito la conversazione ed avere scoperto la verità sul suo matrimonio con la capocommessa. Negli episodi trasmessi in televisione nelle giornate di lunedì 10 e martedì 11 gennaio, Veronica ha avuto un comportamento sospetto nei confronti del suo fidanzato e, pertanto, potrebbe essere stata lei ad avere spiato il suo compagno.

Le anticipazioni della puntata del 18 gennaio rivelano che Veronica si renderà finalmente conto delle bugie che gli ha raccontato Ezio in merito al suo rapporto con Gloria.

Il Paradiso delle signore, trama 18/1: Veronica nota che Ezio Colombo è teso quando Stefania parla di Gloria

Stefania ha sempre avuto un rapporto speciale con la capocommessa de Il Paradiso delle signore.

A tal proposito, anche le Veneri si sono accorte che la loro responsabile ha una predilezione per l'aspirante giornalista. Nell'episodio della fiction di Rai 1 del 18 gennaio, Moreau si preparerà per andare a Firenze per lavoro. Le anticipazioni trapelate in rete, rivelano che la giovane Colombo parlerà di Gloria in presenza di Veronica e di suo papà.

Mentre la figlia di Ezio racconterà qualcosa sulla capocommessa, Zanatta si accorgerà che il suo fidanzato avrà una reazione tesa.

Il Paradiso delle signore, puntata 18/1: Gemma viene convocata da Adelaide

Nel frattempo, durante la puntata de Il Paradiso delle signore del 18 gennaio, verranno trattate le vicende della giovane Zanatta. Infatti, Gemma verrà convocata da Adelaide per discutere riguardo la proposta di diventare la nuova cavallerizza del Circolo. Non resta che attendere le prossime puntate della fiction di Rai 1, per scoprire se per Veronica ed Ezio ci saranno i fiori d'arancio o se la presenza di Gloria minerà la loro storia d'amore.