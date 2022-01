Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, che andranno presto in onda su Rai 1, rivelano che ci sarà un ritorno: si tratta di Sandro Recalcati. L'ex marito di Tina Amato farà rientro nel capoluogo lombardo per chiarire delle questioni rimaste in sospeso con la giovane cantante.

A fornire queste informazioni è stato proprio l'attore che interpreta il personaggio di Sandro. Durante una recente intervista, Luca Capuano ha annunciato: "Sandro torna per raccontare la sua verità: sarà molto deciso a riconquistare Tina".

Sembrerebbe che quanto detto nelle precedenti puntate da Tina, circa il loro divorzio, non sia veritiero.

"Tutti pensano che abbia abbandonato Tina perchè non poteva più cantare, ma non è così", ha infatti affermato l'attore.

Ma cosa sarà davvero successo a Tina e Sandro? Stando alle parole di Capuano, "lo scopo di Sandro è quello di riconquistare Tina".

Recalcati ritorna a Milano

Fin dal suo rientro a Milano, Tina Amato (Neva Leoni) non ha mai parlato troppo approfonditamente del marito. La sua indifferenza circa il suo matrimonio con Recalcati ha fatto insospettire i suoi genitori. Dopo lunghe settimane di permanenza a casa Amato, la ragazza ha trovato il coraggio di rivelare alla sua famiglia di essere stata abbandonata dal marito. Sembrerebbe che la notizia della sua malattia abbia fatto allontanare Sandro dalla ragazza, provocando così una crisi matrimoniale.

Tina ha inoltre rivelato di essere stata tradita da Recalcati e di aver sofferto molto a causa sua.

Ma come stanno veramente le cose? A fornire alcune anticipazioni è stato l'attore che veste i panni di Sandro. Nel corso di una recente intervista, Luca Capuano ha raccontato il motivo per il quale molto presto Sandro si troverà faccia a faccia con la sua ex moglie.

Sandro farà allontanare Tina da Vittorio

Le parole dell'attore rivelano che molto presto tutta la vicenda fra la giovane Amato e Sandro Recalcati potrebbe subire una svolta.

Nel corso dell'intervista l'attore Luca Capuano ha rivelato che "Recalcati sarà deciso a riconquistare sua moglie e si intrometterà sull'avvicinamento di Tina verso Vittorio".

Riuscirà Sandro a riconquistare la ragazza? In attesa di scoprire come si evolverà la vicenda, gli spoiler confermano che l'arrivo di Recalcati non sarà l'unica sorpresa delle prossime puntate.

Molto presto farà ingresso un nuovo personaggio che darà vita a nuove ed appassionanti storie. Si tratta di Ferdinando di Torrebruna. Interpretato da Fabio Fulco, il giovane armatore cercherà di fare breccia nel cuore di Ludovica.