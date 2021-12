Prosegue l'appuntamento del primo pomeriggio con Il Paradiso delle signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate previste dal 3 al 7 gennaio 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Tina, la quale si ritroverà a fare i conti con una chiamata del suo ex Sandro. Tra Salvatore e Anna, invece, tornerà di nuovo il sereno dopo che la ragazza aveva messo in discussione il loro rapporto.

Tina decide di fare l'operazione: trame Il Paradiso delle signore 3-7 gennaio

Nel dettaglio, gli spoiler di queste nuove puntate de Il Paradiso delle Signore previste nel corso della settimana che va dal 3 al 7 gennaio 2022, rivelano che Tina dopo aver scelto di rimandare la data dell'operazione cambierà di nuovo idea.

La ragazza tornerà sui suoi passi e annuncerà così di aver preso la fatidica decisione di sottoporsi a questa operazione alle corde vocali, per risolvere quel problema che l'aveva costretta a ritirarsi dalla scena musicale.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché in questi primi nuovi episodi del 2022 della soap opera di Rai 1, la giovane figlia di Agnese si ritroverà a fare i conti anche cuna chiamata del tutto inaspettata.

Sandro, l'ex di Tina, torna a farsi vivo: anticipazioni Il Paradiso 6

Il suo ex Sandro Recalcati tornerà a farsi vivo e si metterà in contatto con la famiglia della donna per avere sue notizie. Tina, però, si rifiuterà di parlare con Sandro: gli spoiler de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che la donna chiederà alla persona che prenderà la chiamata, di mentire e dire che in quel momento non è disponibile per parlare a telefono.

Insomma una vera e propria chiusura quella di Tina nei confronti del suo ex: cambierà idea nel corso del tempo oppure il suo sarà un secco e deciso no?

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma dal 3 al 7 gennaio 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per l'evolversi della situazione tra Salvatore e Anna.

Vittorio e Umberto pensano agli affari: anticipazioni Il Paradiso 6 al 7 gennaio

Dopo un periodo di crisi, tra i due tornerà di nuovo il sereno, al punto che Anna riceverà un invito ufficiale a casa Amato per le presentazioni in famiglia.

E poi ancora, con l'arrivo del nuovo anno, Vittorio Conti pensa già ai nuovi entusiasmanti progetti lavorativi che lo aspettano con il team del Paradiso delle signore.

Umberto, invece, ha intenzione di continuare ad incentivare la rivista del Paradiso e proprio per questo motivo, ritiene che la vendita nelle edicole possa essere un'ottima soluzione per farla conoscere ad un pubblico più vasto.