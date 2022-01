Le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 svelano la data del ritorno di Sandro Recalcati: il marito di Tina arriva a Milano il 28 gennaio 2022, come dichiarato da Luca Capuano nell'ultimo numero del settimanale Gente. Ci saranno tanti colpi di scena a partire da questa data e Tina dovrà fare i conti con la vera ragione per cui non vuole più vedere Sandro. Che cosa sarà successo veramente? A raccontarlo, è proprio l'attore che interpreta Recalcati.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: Sandro torna a Milano

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, a casa Amato è suonato il telefono.

All'altro capo del filo c'era Sandro che, dopo tanto tempo, ha chiamato Tina per avere sue notizie. La giovane Amato si è fatta negare, non ha alcuna intenzione di parlare con lui, andandosene via infastidita e senza dare alcuna spiegazione.

Che cosa è successo davvero tra Tina e Sandro? La bella Amato è tornata a Milano con una valigia piena di ansie e preoccupazioni. Non solo non poteva più cantare per una grave infiammazione alle corde vocali, ma non poteva più contare sull'amore di Sandro.

Tina si è confidata con Vittorio, ma il suo racconto è stato scevro di particolari. Stando alla sua versione, Sandro l'avrebbe tradita. A quanto pare, le cose non stanno proprio così.

Sandro torna per raccontare la sua verità

Luca Capuano, in una sua intervista al settimanale, ha svelato un inaspettato retroscena: ''Tutti pensano che Sandro abbia abbandonato la moglie perché non poteva più cantare ma non è così''.

L'attore prosegue: ''Sandro tornerà a Milano per raccontare la sua verità''. Dunque, Tina ha mentito - o ha comunque omesso - il reale motivo per il quale ha lasciato Recalcati arrivando a Milano.

Resta da capire che cosa ci sia sotto.

Ci saranno grandi sorprese nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore 6 per quanto riguarda il rapporto di Tina e Sandro. Capuano prosegue; ''Recalcati non voleva sfruttare il talento della moglie''.

Il Paradiso delle Signore, trame 2022: Sandro contro Vittorio

Proseguendo con le anticipazioni Il Paradiso delle signore rivelate da Luca Capuano, pare proprio che Sandro voglia riconquistare Tina e che si intrometterà nel bel rapporto che la moglie ha creato con Vittorio, che le è stato sempre vicino in tutto questo difficile periodo.

Attenzione però: tra Sandro, Tina e Vittorio arriverà anche un'altra donna - dall'identità ancora top secret - che complicherà alquanto la situazione, mettendo in discussione tutti gli equilibri già fragili che si sono creati sin da ora.

Tina tornerà con Sandro? Non resta che attendere le nuove puntate de Il Paradiso 6 che andranno in onda nelle prossime settimane su Rai 1.