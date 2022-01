Le trame de Il Paradiso delle Signore 6 si fanno sempre più interessanti per quanto riguarda il complicato rapporto tra Ezio e Veronica. Il signor Colombo ha chiesto alla compagna di diventare sua moglie, ricevendo un emozionato ''sì''. A complicare le cose, il fatto che Ezio non sia ufficialmente vedovo. Proprio per questo, è intervenuta zia Ernesta, che ha firmato il documento della presunta morte di Gloria. Proprio quando tutto sembrava essere risolto, ecco il colpo di scena. Veronica, insospettita dal comportamento di Ezio, ha frugato nelle sue cose, colta poi sul fatto.

Decisa a scoprire la verità, ruba le chiavi dell'appartamento della capo commessa e trova una foto che non lascia spazio a dubbi: Ezio e Gloria erano marito e moglie, come confessa lo stesso Colombo. Veronica, con il cuore a pezzi, non sembra avere intenzione di perdonare questa bugia durata anni, nonostante Ezio le assicuri di essere innamorato di lei. A scombinare le carte, un'intervista di Massimo Poggio (Ezio) rilasciata a TV Soap, nella quale ha parlato dei veri sentimenti che Colombo prova per Gloria.

Il Paradiso delle Signore 6, Ezio ama ancora Gloria? Le parole di Massimo Poggio

Nella sua intervista, Massimo Poggio ha parlato a lungo del suo personaggio che, anche in maniera abbastanza prepotente, è arrivato a Milano.

Nessuno poteva immaginare che qui ci fosse Gloria, la donna che ha sposato e che non vedeva da 15 anni, dal giorno in cui lei fu costretta a lasciarlo con la piccola Stefania per scappare prima in Liguria e poi in Francia, dove fu accolta da una ricca signora. Gloria era ostetrica, la sua vita era perfetta accanto all'uomo che amava.

Almeno fino alla notte in cui una donna incinta si presentò a casa sua, in condizioni disperate. Moreau scelse di salvarla, ma il bambino che aspettava non ce la fece, motivo per cui fu accusata dal marito della puerpera.

Dopo tanti anni, Gloria è arrivata a Milano per rivedere Stefania, che non sa ancora di essere sua figlia.

E qui si è trovata davanti Ezio con la sua nuova famiglia. Tantissima la sofferenza di Gloria che, ogni giorno, vede un'altra donna al suo posto. Ma anche Colombo soffre, come ha ricordato Massimo Poggio: ''Non è facile per Ezio rivedere Gloria, anche perché in lui si sono risvegliati sentimenti rimasti 'congelati' per anni''.

Massimo Poggio sul finale di stagione de Il Paradiso delle Signore 6: 'Accadranno tante cose'

Fanno riflettere le dichiarazioni dell'attore: ''Forse, l'amore per Gloria è ancora vivo'', dice a proposito di Ezio. Situazione dunque molto difficile per il signor Colombo che, nonostante abbia assicurato a Veronica di amarla, inevitabilmente pensa ancora a Gloria.

Ezio e Gloria torneranno insieme nel finale di stagione de Il Paradiso delle Signore 6? Non sappiamo come evolveranno le trame, ma Massimo Poggio svela: ''Dovremo aspettare fino a maggio ma accadranno tante cose''.