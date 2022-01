Prosegue l'appuntamento con Amici 21 e questa domenica 23 gennaio andrà in onda una nuova puntata del pomeridiano su Canale 5. I colpi di scena non mancheranno e, questa settimana, ci sarà un'altra eliminazione definitiva dalla scuola di Maria De Filippi. Ad avere la peggio sarà la cantante Rea che, nel momento in cui è stata fatta fuori dallo show, è scoppiata in lacrime ed è stata protagonista di un momento di grande commozione assieme all'altra cantante Sissi, con cui è diventata amica nella scuola.

Retroscena Amici 21 del 23 gennaio: Rea in lacrime

Nel dettaglio, stando ai retroscena social che trapelano su questa nuova puntata di Amici 21 che andrà in onda domenica 23 gennaio su Canale 5, l'eliminazione di Rea dalla scuola è stata particolarmente sentita dai vari colleghi che con lei stavano condividendo questa esperienza.

La cantante è stata fatta fuori dal cast per volere di Rudy Zerbi, deluso dal riscontro negativo che la cantante ha ottenuto nelle varie classifiche di queste settimane.

Per tale motivo, Zerbi ha scelto di mettere la parola fine al percorso di Rea all'interno della scuola di Amici 21.

Sissi distrutta per l'eliminazione di Rea da Amici 21

La reazione della cantante non è stata delle migliori: Rea si è lasciata andare ad un pianto a dirotto dopo aver appreso il triste verdetto finale e anche la reazione della sua amica Sissi, non si è fatta attendere.

Sissi, infatti, è apparsa distrutta nel corso della registrazione di questa nuova puntata di Amici 21 che andrà in onda domenica 23 gennaio su Canale 5.

Stando ai retroscena social sulla diciassettesima puntata del talent show, le due cantanti si sono abbracciate per diversi minuti prima di salutarsi definitivamente e interrompere così il loro percorso di crescita insieme.

Le parole di Maria De Filippi dopo l'eliminazione di Rea dalla puntata in onda il 23 gennaio

Maria De Filippi di fronte a tale situazione non è rimasta in silenzio: la padrona di casa del talent show di Canale 5 è intervenuta per spezzare una lancia a favore di Rea.

La conduttrice le ha detto che il suo percorso non è finito, dato che ha soli 18 anni ed ha tirato in ballo l'esempio di Mara Sattei, protagonista di una passata edizione di Amici dove, tuttavia, non aveva lasciato il segno.

Oggi, però, la carriera di Mara è tutta in salita come testimonia il singolo che ha inciso con la cantante Giorgia.

E poi ancora nel corso di questa nuova registrazione in onda il 23 gennaio in tv, si è parlato delle sorti del ballerino Mattia.

In settimana, Todaro riceverà il referto medico del ballerino e scoprirà se può sostenere o meno il percorso nella scuola fino alla fase serale in programma da metà marzo 2022.