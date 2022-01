Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore saranno imperdibili. Infatti, nel mese di febbraio accadrà un colpo di scena che potrebbe dare uno scossone alla storia d'amore fra Ludovica Brancia e Marcello Barbieri. A tal proposito, durante la puntata che andrà in onda sul piccolo schermo nella giornata di lunedì 14 febbraio, Ferdinando di Torrebruna, un armatore vedovo, arriverà a Milano e resterà affascinato dalla figlia di Flavia, che gli ricorderà la sua defunta moglie.

Il Paradiso delle signore, puntate febbraio: Ferdinando di Torrebruna arriva in città

Aria di cambiamenti e novità nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore. Infatti, Fabio Fulco entrerà a fare parte del cast de Il Paradiso delle signore a partire dalla puntata che verrà trasmessa in televisione nella giornata del 14 febbraio. L'attore ricoprirà il ruolo di Ferdinando di Torrebruna ed è stato l'interprete del nuovo personaggio a dare qualche anticipazione su quello che accadrà nei prossimi episodi della fiction Rai. A tal proposito, Fabio ha rivelato che Ferdinando arriverà a Milano e quando vedrà Ludovica rimarrà folgorato.

Il Paradiso delle signore, episodi febbraio: Ferdinando di Torrebruna nota una somiglianza fra Ludovica e sua moglie

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore attualmente in onda sul piccolo schermo, Ludovica sta provando in tutti i modi a fare capire a sua madre di essere innamorata di Marcello. Flavia, però, sta tentando di separare sua figlia da Barbieri, ma senza ottenere il risultato sperato.

Nell'episodio che andrà in onda il 14 febbraio, Ferdinando di Torrebruna arriverà in città e subirà il fascino di Ludovica. In particolar modo, il nuovo personaggio sarà un armatore vedovo e vedrà nellla figlia di Flavia una somiglianza con la sua defunta moglie.

Il Paradiso delle signore, prossimi episodi: fra Marcello e Ludovica arriva Ferdinando di Torrebruna

La storia d'amore fra Ludovica e Marcello, pertanto, verrà messa a dura prova dall'arrivo di Ferdinando di Torrebruna. Fabio Fulco, che ricoprirà il ruolo dell'armatore, ha svelato che il suo personaggio non metterà in cattiva luce il suo rivale in amore. A tal proposito, Ferdinando inizierà a corteggiare Brancia, senza screditare il barista. Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, però, non rivelano se la figlia di Flavia subirà il fascino del suo spasimante, cedendo alla corte dell'uomo o se resterà fedele a Barbieri. Non resta pertanto che attendere i prossimi episodi della fiction di Rai 1, per scoprire se Ludovica deciderà di lasciare Marcello e se inizierà una storia d'amore con l'armatore.