Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore saranno dense di avvenimenti per vari personaggi.

Infatti, nei prossimi episodi della fiction di Rai 1, Sandro Recalcati tornerà a Milano e tenterà di riconquistare Tina. La giovane Amato aveva raccontato ad amici e familiari che il suo matrimonio con suo marito era terminato a causa di un tradimento da parte del suo compagno ai suoi danni.

Luca Capuano, attore che interpreta il ruolo di Sandro, ha intanto recentemente rivelato qualche anticipazione su quello che accadrà prossimamente in televisione.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 2022: Sandro torna a Milano

Era nell'aria già da qualche tempo e la conferma ufficiale è arrivata da un po' di settimane: Sandro Recalcati tornerà a Milano.

L'attore Luca Capuano sarà dunque nuovamente uno dei protagonisti dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore.

Tina Amato è arrivata nel capoluogo lombardo all'inizio della sesta stagione, ma senza suo marito. La cantante ha spiegato ai suoi cari che il matrimonio con Sandro era terminato a causa di un tradimento subito. Fin dalle prime puntate, andate in onda da settembre 2021, Recalcati non ha mai contattato sua moglie ma, recentemente, ha fatto una telefonata a casa Amato. In quell'occasione, Tina non ha voluto parlare con suo marito.

Nelle prossime puntate della fiction di Rai 1, però, ci sarà un colpo di scena, perché Sandro Recalcati tornerà a Milano.

Sandro smentisce la versione di Tina sulla fine del loro matrimonio

Luca Capuano, nel corso di una recente intervista, ha spiegato cosa accadrà nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore. In particolar modo, l'attore ha fornito qualche anticipazione sul suo personaggio e sul suo rapporto con Tina.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'interprete di Recalcati ha rivelato: ''Tutti pensano che lui abbia abbandonato la moglie perché lei non poteva più cantare. In realtà non è così. Sandro torna per raccontare la sua verità: non voleva sfruttare il talento di Tina''.

Il Paradiso delle signore, puntate 2022: Sandro vuole riconquistare Tina e si intromette fra sua moglie e Vittorio

Nei prossimi episodi della fiction Rai, Sandro proverà a riconquistare sua moglie. A tal proposito, Luca Capuano ha dichiarato: ''Sandro si intrometterà nel lento avvicinamento di Tina verso Vittorio''.

Le anticipazioni rivelate dall'interprete del marito della giovane Amato, però, non forniscono ulteriori indizi che facciano capire se per Recalcati e sua moglie avranno un ritorno di fiamma o se il loro matrimonio possa considerarsi concluso definitivamente. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se il cuore di Tina batterà ancora per suo marito o se invece la cantante volterà pagina.