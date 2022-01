La giornata di giovedì 13 gennaio 2022, non è stata particolarmente semplice per Davide Silvestri all'interno del Grande Fratello Vip 6. Sin dalla mattina, l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi è apparso di malumore. La lite avuta con Katia Ricciarelli la sera precedente, ha condotto l'attore ad avere una serie di riflessioni che lo hanno tormentato portandolo, addirittura, a mettere in dubbio la sua permanenza nella casa più spiata d'Italia. Davide ha deciso di recarsi in piscina per stare da solo, allontanandosi dal buonumore presente nel loft di Cinecittà fra gli inquilini causato dai continui aerei di supporto che alcuni concorrenti hanno ricevuto.

Ad accorgersi dell'assenza di Silvestri è stata Miriana Trevisan che lo ha raggiunto per farlo sfogare sulla situazione, con l'obiettivo di risollevargli il morale.

Davide Silvestri a Miriana: 'Sono deluso e demotivato'

La showgirl campana ha detto a Davide Silvestri che ogni qualvolta l'universo offre un dono, occorre accettarlo. La 49enne ha invitato il compagno d'avventura a conferire il giusto valore al suo percorso compiuto nel Reality Show condotto da Alfonso Signorini. Questa esperienza nel GF Vip 6 può rappresentare per l'attore un'occasione per crescere e migliorare anche vivendo questi attimi di complessità. L'ex naufrago ha replicato alle parole della soubrette sottolineando il suo stato d'animo: "Sono deluso e demotivato".

Le liti accese delle ore precedenti hanno finito per provare il gieffino che ha aggiunto: "Non credo di farcela". Trevisan non si è arresa e ha continuato con il suo intento di sollevare lo stato d'animo del compagno d'avventura rammentandogli quanto la sua presenza nel loft di Cinecittà possa essere fondamentale per gli inquilini: "Hai portato tantissimo spettacolo e Arte".

Miriana a Silvestri: 'Non dipendi dagli altri'

Il colloquio fra Miriana e Davide si è poi spostato sul motivo originale che ha causato la tristezza dell'attore che ha evidenziato di non aver fatto niente di così male. Il gieffino ha confidato di essere abbattuto non tanto perché si sente in difetto ma in quanto si sente stanco di tutte le liti e delle dinamiche che sorgono attorno a lui.

Di questo, Davide Silvestri ha sottolineato di non sentire di farne parte e di non riuscire a riconoscersi. "Non dipendi dagli altri o da quello che hanno dentro", ha risposto la showgirl, proseguendo ad invitare il compagno d'avventura a non lasciarsi avvolgere dalla negatività per non macchiare il suo percorso all'interno del Grande Fratello Vip 6. Secondo la campana, l'attore è stato bravissimo a domandare perdono, specialmente per una cosa che non ha fatto. I due coinquilini della casa più spiata d'Italia hanno convenuto sul fatto che dopo circa quattro mesi di permanenza nel loft di Cinecittà è normale vivere periodi di difficoltà e smarrimento e Trevisan ha aggiunto che si sono persi i punti di riferimento.