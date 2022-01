Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative all'episodio che andrà in onda giovedì 20 gennaio svelano nuovi colpi di scena. Dante, dovendosi occupare con Beatrice della stesura del contratto di collaborazione con Il Paradiso, cercherà di conquistare la sua fiducia. Veronica intanto, dopo aver trovato una foto che ritrae Ezio con Gloria, capirà che la signorina Moreau è la moglie del suo compagno. La donna cercherà di far finta di niente, ma il suo malumore non passerà inosservato a Gemma, la quale si preoccuperà per la madre.

Adelaide, intanto, convocherà la giovane Zanatta a Villa Guarnieri per approfondire la sua conoscenza, dato che sarà la nuova cavallerizza del Circolo. Veronica, angosciata da quanto ha scoperto, ricostruirà a Ezio la triste verità che ha ormai appreso.

Il Paradiso, episodio 20 gennaio: Romagnoli si avvicina alla cognata di Conti

Nel corso dell'episodio de Il Paradiso delle Signore in onda il 20 gennaio Dante verrà a sapere che sarà Beatrice Conti ad affiancarlo nella stesura del contratto di collaborazione con il grande magazzino; pertanto il giovane penserà di avvicinarsi alla donna per conquistarne la fiducia. Non si sa se il gesto di Romagnoli possa essere disinteressato o eventualmente dettato da un secondo fine.

Il Paradiso delle Signore, puntata 20/1: Adelaide convoca Gemma

Secondo le anticipazioni della puntata de Il Paradiso in onda il 20 gennaio, Adelaide inviterà Gemma a Villa Guarnieri. L'intento della contessa sarà quello di conoscere meglio la ragazza, in quanto potrebbe essere ingaggiata dal Circolo in qualità di cavallerizza.

Veronica, dopo aver trovato una foto in cui compaiono Ezio e Gloria insieme, ha scoperto cosa gli nascondeva il futuro marito. La donna si sforzerà di apparire imperturbata dinanzi ai suoi familiari, tuttavia Gemma non potrà fare a meno di notare qualcosa di strano nel comportamento della madre. Difatti la ragazza non riuscirà a non stare in pensiero per lo stato d'animo della madre.

Il Paradiso, spoiler 20 gennaio: Veronica confessa a Ezio di aver capito tutto

Gli spoiler dell'episodio che sarà trasmesso giovedì 20 gennaio svelano che Veronica continuerà ad avere un atteggiamento strano al cospetto dei suoi cari. Difatti la donna, pur cercando di far finta di nulla, non riuscirà a mantenere il suo buonumore abituale. Questo dettaglio non passerà inosservato a Ezio, il quale inizierà a chiedersi cosa possa turbare la sua futura sposa. La donna, stanca di mentire, deciderà di vuotare il sacco con Colombo, raccontandogli di aver capito che la signorina Moreau è sua moglie e madre di Stefania.