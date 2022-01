Al Paradiso delle signore 6 ci saranno molte novità ad attendere i telespettatori della soap in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1. Secondo le anticipazioni della puntata numero 89 che andrà in onda il 20 gennaio, dopo aver trovato la foto di Ezio Colombo (Massimo Poggio) e Gloria Moreau (Lara Komar), Veronica (Valentina Bartolo) si convincerà ad affrontare il compagno. Nel frattempo, Dante Romagnoli lavorerà per guadagnare la fiducia di Beatrice (Caterina Bertone) dopo aver ottenuto la collaborazione con Vittorio Conti.

Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) noterà delle stranezze nel comportamento di sua madre e sarà preoccupata.

Per la figlia di Veronica, inoltre, arriverà la convocazione da parte della contessa Adelaide (Vanessa Gravina) per il ruolo di nuova cavallerizza del circolo.

Veronica sarà sconvolta dalla foto che ha ritrovato e affronterà Ezio per chiarire tutto

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di giovedì 20 gennaio vedrà protagonista ancora la coppia formata da Veronica ed Ezio che sarà messa seriamente in discussione. La madre di Gemma troverà una fotografia che non le farà avere più dubbi su un passato in comune tra il suo compagno e Gloria e si sforzerà di far finta di niente per salvaguardare l'equilibrio della famiglia. La gelosia e il pensiero che il suo compagno le abbia mentito, tuttavia, avranno la meglio e alla fine Veronica deciderà di affrontare Ezio una volta per tutte, alla ricerca della verità sul suo passato.

Vittorio deciderà di iniziare a collaborare con Dante: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Al Paradiso delle signore, intanto, Vittorio accetterà la collaborazione di Dante Romagnoli e la stesura del nuovo contratto con il grande magazzino sarà affidata a Beatrice. Dante farà di tutto per conquistare la fiducia della cognata di Conti, ma le anticipazioni non specificano ancora se le sue intenzioni siano buone o se invece l'ex nemico di Vittorio è tornato in Italia perché ha in mente un piano per metterlo in difficoltà.

Adelaide convocherà Gemma a villa Guarnieri: anticipazioni puntata di giovedì 20 gennaio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 di giovedì 20 gennaio rivelano che per Gemma arriverà la convocazione da parte di Adelaide. La ragazza si preparerà ad affrontare la zia di Marco a villa Guarnieri per diventare la nuova cavallerizza del circolo, ma questa non sarà la sua unica preoccupazione.

A rendere inquieta la ragazza, infatti, sarà anche Veronica che con il suo comportamento insolito farà notare che qualcosa è cambiato nella serenità familiare che si respirava fino a qualche giorno prima a casa Colombo.