Nessuna conferma per La Sposa 2, la fiction con Serena Rossi che in queste settimane ha sbaragliato gli ascolti della domenica sera di Rai 1 e che nella serata del 30 gennaio chiude i battenti.

A poche ore dalla messa in onda dell'ultima puntata del capitolo iniziale, la Rai non si è espressa sul futuro della fiction, anche se l'attrice Serena Rossi in queste settimane è tornata nuovamente sul set per girare la seconda stagione di un altro prodotto amatissimo dal pubblico: Mina Settembre.

Boom di ascolti per La Sposa: Serena Rossi domina il prime time e batte Bonolis

Nel dettaglio, la prima stagione de La Sposa ha sbaragliato e sorpreso dal punto di vista degli ascolti del prime time.

La fiction ha ottenuto una media di oltre sei milioni di fedelissimi spettatori in prime time, portandosi a casa una media del 28% di share.

Numeri record che hanno permesso alla rete ammiraglia di vincere a mani basse la sfida del prime time domenicale, battendo costantemente gli ascolti di Avanti un altro pure di sera, il game show condotto da Paolo Bonolis che non ha retto il confronto con la serie tv di Rai 1, fermandosi a una media del 12% circa di share.

Nessuna conferma per La Sposa 2: la Rai tace

Ma ci sarà La Sposa 2? È questa la domanda che si pongono i numerosissimi fan che si sono appassionati alle vicende di Maria, Italo e Paolino, curiosi di scoprire se ci sarà una seconda stagione oppure no.

Al momento da parte della Rai non c'è nessuna conferma in merito alla messa in cantiere di un secondo capitolo di questa fiction, che già con la prima stagione ha avuto solo tre appuntamenti in prime time.

A confermare il fatto che a oggi non ci siano conferme sulla seconda serie de La Sposa è stato anche l'attore Maurizio Donadoni, che veste i panni di Vittorio, lo zio di Italo.

Top secret il futuro de La Sposa 2, Serena Rossi prepara Mina Settembre 2

In una recente intervista, infatti, ha svelato che a oggi non ci sono ancora notizie certe sul futuro di questa seguitissima fiction di Rai 1, anche se non ha nascosto che gli piacerebbe poter tornare di nuovo sul set per girare le nuove puntate.

"Immagino, visto che ha avuto tanto successo, che la storia continuerà", ha rivelato l'attore pur ribadendo che non ci sono ancora conferme per il momento.

In attesa di scoprire quella che sarà la decisione finale della Rai su La Sposa 2, in queste settimane Serena Rossi è tornata sul set per girare le puntate inedite di un'altra fiction di successo.

Trattasi di Mina Settembre 2, la serie ambientata a Napoli che la vede interpretare l'assistente sociale Gelsomina, la cui messa in onda è prevista nel corso della prossima stagione televisiva Rai.