L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 è confermato dal 7 all'11 febbraio con nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni sulla soap opera rivelano che tra Ezio e Veronica ci sarà una crisi sempre più profonda, che li porterà a un progressivo allontanamento.

Intanto la contessa Adelaide è sparita nel nulla e non farà avere più sue notizie, mentre Flora prenderà una decisione importante legata al processo relativo alle indagini sulla morte di suo padre Achille Ravasi.

Veronica scopre la verità sulla lettera contro Gloria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7-11 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino all'11 febbraio 2022 rivelano che dopo la lettera minatoria arrivata a Gloria, Veronica deciderà di indagare per cercare di arrivare alla verità dei fatti.

La donna scoprirà che dietro quella missiva si nasconde lo zampino di sua figlia Gemma: è lei che l'ha scritta in forma anonima ed ha messo in crisi Gloria.

A quel punto Veronica affronterà la figlia e la porterà a confessare tutta la verità, anche se la donna sarà disposta a tutto pur di proteggere Gemma.

Ezio e Veronica in crisi, lui si riavvicina alla ex Gloria

Sta di fatto che, dopo il caso della lettera minatoria, il rapporto tra Veronica ed Ezio apparirà in forte crisi e come se non bastasse, l'uomo si riavvicinerà di nuovo alla sua ex Gloria.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 rivelano che, in fin dei conti, il caso della lettera minatoria scritta da Gemma, ha avuto un effetto contrario visto che Colombo si è riavvicinato alla ex Gloria ed ha ripreso in mano le redini del loro rapporto.

Una situazione che non renderà affatto serena Veronica, alla luce del fatto che lei ed Ezio dovrebbero convolare a nozze a stretto giro.

Ma cosa succederà a questo punto? Dopo che il loro legame sembra essere in forte crisi, decideranno di portare avanti lo stesso questo matrimonio oppure no?

Flora prende una scelta su Adelaide: anticipazioni Il Paradiso 6 all'11 febbraio

In attesa di scoprire quali saranno gli sviluppi di questa situazione, le trame de Il Paradiso 6 fino all'11 febbraio 2022 rivelano che Flora prenderà una decisione inaspettata in merito al caso del processo per la morte di suo padre Achille.

Contrariamente a ogni tipo di aspettativa, la giovane stilista penserà di fare una deposizione a favore dei Guarnieri, la quale potrebbe aiutare Adelaide a "uscirne pulita" da questa situazione.

Al tempo stesso, però, tale deposizione metterebbe in cattiva luce l'ormai defunto Achille.

Intanto la contessa Adelaide continuerà a non dare notizie: la donna è sparita nel nulla ed ha evitato di lasciare tracce e informazioni anche ai suoi affetti più cari, compreso Umberto.

A rischio le nozze di Rocco e Maria: trame Il Paradiso 6 fino all'11 febbraio

Occhi puntati anche sul rapporto tra Maria e Rocco: in questi nuovi episodi della soap che andranno in onda dal 7 febbraio in poi, Armando riceverà delle notizie che non sono affatto lusinghiere sul conto del giovane ragazzo.

A tal proposito, il capo magazziniere del Paradiso deciderà di parlarne subito con Agnese, per metterla al corrente dei fatti che ha scoperto.

Sta di fatto che, alla luce di queste nuove rivelazioni su Rocco, il suo matrimonio con la giovane Maria sembra essere sempre più a rischio e non si esclude che possa saltare definitivamente. La lontananza segnerà per sempre la fine di questa relazione? La risposta nel corso dei futuri appuntamenti con la soap opera pomeridiana di Rai 1.