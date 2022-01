Prosegue l'appuntamento con La Sposa, la fiction campione di ascolti con protagonista Serena Rossi che tornerà in onda domenica 30 gennaio con la messa in onda della terza e ultima puntata in prima visione assoluta. I colpi di scena non mancheranno e le anticipazioni di questo ultimo capitolo della serie, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Maria e Italo, i quali dopo la ritrovata serenità, andranno incontro ad un amaro e triste destino che segnerà per sempre la loro storia d'amore.

Anticipazioni La Sposa, terza e ultima puntata: Paolino rischia la morte

Nel dettaglio, le anticipazioni della terza e ultima puntata de La Sposa, rivelano che tra Italo e Maria ritornerà il sereno e i due decideranno di riprendere in mano le redini della loro vita, dopo un periodo di sbandamento.

I colpi di scena, però, saranno dietro l'angolo: una sera, infatti, il piccolo Paolino si recherà di nascosto nel cortile, incuriosito da una sagoma nera che ha avuto modo di scorgere.

Quando il bambino arriverà in cortile, scoppierà un tremendo incendio che rischierà di mettere a repentaglio la sua vita.

Immediata la reazione di Italo che, vedendo suo figlio in pericolo di morte, non esiterà neppure un secondo ad intervenire e a salvarlo da quelle fiamme.

Gli spoiler del gran finale della fiction, però, rivelano che purtroppo il marito di Maria avrà la peggio.

Italo muore per salvare la vita a suo figlio: spoiler La Sposa

Italo morirà tra le fiamme dopo aver salvato la vita a suo figlio e lascerà così un vuoto incolmabile nel cuore della sua amata Maria, che a quel punto si farà forza da sola e riprenderà in mano le redini della sua vita.

Per Maria non sarà facile gestire tutto da sola: la donna, tra l'altro, è in dolce attesa del suo primo figlio e col passare dei giorni si sentirà sempre più affaticata, fino ad arrivare al punto in cui comincerà a stare male.

Le anticipazioni dell'ultima puntata de La Sposa, rivelano che Maria si renderà conto ben presto che necessita di un ricovero per poter stare a riposo e non mettere a repentaglio la creatura che porta in grembo, frutto del suo grande amore con Italo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Di conseguenza, la donna affiderà il piccolo Paolino a Nunzia, chiedendole di prendersi cura durante la sua assenza.

Maria scopre che Paolino è stato rinchiuso: anticipazioni La Sposa 30 gennaio

Il ricovero di Maria, però, durerà più del previsto: le anticipazioni de La Sposa, rivelano che una volta uscita dall'ospedale, la donna scoprirà che il piccolo Paolino è stato rinchiuso all'interno di un istituto per volere di Antonio.

Un duro colpo per Maria che non potrà affatto accettare una situazione del genere. Le anticipazioni de La Sposa del 30 gennaio, rivelano che la donna si metterà subito all'opera per riuscire ad ottenere la "liberazione" di Paolino da quell'istituto e con grandissima fatica, riuscirà a vincere la sua battaglia.

Nel frattempo, diventata mamma della piccola Vittoria, Maria deciderà di realizzare anche il sogno di Italo e Vittorio. La donna, infatti, riuscirà a fondare la prima cooperativa gestita solo ed unicamente da donne.