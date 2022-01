L'Isola dei Famosi tornerà in onda nel 2022 subito dopo il Grande Fratello Vip 6. Dopo i buoni ascolti della passata edizione, il reality show della sopravvivenza di Canale 5 tornerà in onda con la conduzione di Ilary Blasi alla sua seconda stagione di fila al timone del programma. In queste ore, emergono i primi retroscena sulla composizione del cast che farà parte di questa edizione e tra gli opinionisti non ci saranno più Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, che avevano tenuto banco nella passata edizione.

Retroscena sul nuovo cast de L'Isola dei famosi 2022: fuori Zorzi

Nel dettaglio, i nuovi retroscena sul cast di questa Isola dei famosi 2022, arrivano dalle pagine del sito web "TvBlog", il quale fa sapere che per questa nuova edizione del reality show, ci saranno delle novità legate al parterre di opinionisti.

Il trio composto da Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini non è stato confermato da Mediaset.

Dopo la parentesi dello scorso anno, che non aveva entusiasmato moltissimo, tutti e tre gli opinionisti sono fuori dal cast di questa nuova edizione in partenza per la primavera del 2022.

Ecco chi potrebbero essere i nuovi opinionisti dell'Isola 2022

Al momento, in casa Mediaset, si sta studiando il nuovo cast di opinionisti che saranno in studio al fianco di Ilary Blasi per commentare le vicende dei vari naufraghi protagonisti.

Stando ai retroscena che trapelano dai corridoi Mediaset, sembrerebbe che in lizza ci sarebbe la coppia composta da Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Per entrambi si tratterebbe di un ritorno nel cast dell'Isola dei famosi, dato che Savino è stato conduttore di una edizione del reality show trasmessa su Rai 2.

Luxuria, invece, dopo averne vinta un'edizione condotta all'epoca da Simona Ventura, in seguito venne scelta come inviata proprio nell'edizione condotta da Nicola Savino e qualche anno fa ha partecipato come opinionista dell'Isola dei famosi su Canale 5.

Concorrenti Isola dei famosi 2022: spuntano i primi nomi in lizza

Insomma, nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto, si tratterebbe di un ritorno per entrambi nel cast di questo seguitissimo reality show che ancora appassiona il pubblico di Canale 5.

Per quanto riguarda, invece, i retroscena sui nomi dei concorrenti che sarebbero in lizza per questa Isola dei famosi 2022, nelle ultime ore è stato avanzato anche quello di Rosalinda Cannavò, l'attrice che lo scorso anno ha tenuto banco al GF Vip.

Tra i nomi circolati anche quello della showgirl Dayane Mello, che in passato ha già partecipato ad una edizione dell'Isola targata Mediaset. Un altro nome in lizza sarebbe quello di Loredana Lecciso, compagna di Al Bano, che potrebbe gareggiare in coppia con sua figlia Jasmine.