Non mi lasciare è la nuova fiction di Rai 1 con Vittoria Puccini: la prima puntata sarà in onda il 10 gennaio in prime time e si preannuncia densa di colpi di scena. La protagonista di questa nuova serie televisiva in quattro puntate è il vicequestore di Roma, Elena Zonin (interpretata dalla Puccini) specializzata in crimini informatici e da anni impegnata nel dare la caccia ad una serie di pedofili responsabile del rapimento e della vendita sul web di minori.

Debutta Non mi lasciare su Rai 1: anticipazioni sulla prima puntata

Le anticipazioni legate alla prima puntata di Non mi lasciare in onda il 10 gennaio, rivelano che a fare da sfondo alla trama di questa nuova avvincente fiction in quattro serate, sarà la città di Venezia.

Elena tornerà in Laguna dopo vent'anni e lo farà per indagare sulla scomparsa di un ragazzino. Sarà proprio in seguito a questo ritorno nella sua città natale, che Elena si ritroverà ad avere a che fare con Daniele, il grande amore di allora, anche lui diventato un poliziotto.

Ma, in questo ritorno a Venezia, Elena si ritroverà ad avere a che fare anche con Giulia (interpretata dall'attrice Sarah Felberbaum): la migliore amica di un tempo, attualmente sposata con Daniele e in attesa del loro terzo bambino.

Anticipazioni prima puntata Non mi lasciare del 10 gennaio 2022

Nel dettaglio, la prima puntata di Non mi lasciare che sarà in onda questo lunedì sera sarà composta dalla messa in onda dei primi due episodi della serie.

Le anticipazioni del primo episodio trasmesso il 10 gennaio su Rai 1, rivelano che Elena si ritroverà ad indagare sulla rete di pedofili responsabili del rapimento e del traffico di minori.

Quando a Venezia viene ritrovato il corpo di un bambino, Elena deciderà di trasferirsi in Laguna e collabora anche con il suo ex fidanzato, Daniele.

Elena collabora col suo ex fidanzato: anticipazioni Non mi lasciare del 10 gennaio

A seguire, poi, andrà in onda il secondo episodio di questa prima puntata di Non mi lasciare. Le anticipazioni sulla fiction con protagonista Vittoria Puccini rivelano che il piccolo Angelo scapperà via dalla Casa Famiglia e va a Venezia, convinto di non poter incontrare Elisa e di scappare via con lei.

Intanto Elena e Daniele, grazie alle preziose informazioni che riusciranno ad ottenere da Karim, cattureranno un losco personaggio detto il "Cioro".

Insomma una serie che sembra promettere molto bene dal punto di vista della trama e delle dinamiche che si creeranno nel corso delle varie puntate previste di questa prima stagione.

Non mi lasciare riuscirà a tener testa agli ascolti del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5? Al pubblico da casa l'ardua sentenza finale.