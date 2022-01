Continuano gli "accordi segreti" nella casa del GF Vip in vista della prossima puntata serale in onda venerdì 7 gennaio su Canale 5. Il 6 gennaio durante la notte, la regia ha beccato Gianmaria e Jessica mentre cercavano di fare i "furbetti", parlando sotto le coperte ma senza i microfoni. La reazione di chi in quel momento era in regia e ha assistito alla scena, non si è fatta attendere e i due inquilini della casa di Cinecittà sono stati subito rimproverati e bacchettati.

Tensioni e discussioni nella casa del GF Vip 6

Nel dettaglio, in queste ultime ore la casa del Grande Fratello Vip si è letteralmente spaccata in due gruppi.

Da un lato quello capitanato da Katia Ricciarelli, comprendente anche Soleil e Manila e dall'altro quello che vede a capo le sorelle Selassié, composto anche da Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo.

Il clima tra le mura domestiche di Cinecittà è diventato a dir poco escandescente e i concorrenti non evitando di fare strategie in vista della prossima puntata serale.

Qualcuno continua a fare accordi alla luce del sole mentre altri provano a fare i furbetti, provando ad eludere anche i controlli dell'attentissima regia del Reality Show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

La regia 'bacchetta' e rimprovera Jessica e Gianmaria in piena notte al GF Vip

Il 6 gennaio, ad esempio, nel cuore della notte Gianmaria e Jessica si sono ritrovati a fare i conti con un duro rimprovero da parte della regia del GF Vip.

I due concorrenti, dopo essersi messi a letto, si sono tolti i microfoni ma invece di dormire hanno cominciato a parlare sotto le coperte, sperando in questo modo di potersi parlare senza essere visti da nessuno e quindi accordarsi in segreto su eventuali nuove dinamiche da mettere in atto.

Peccato, però, che sebbene fosse notte inoltrata, la regia del GF Vip è stata comunque super attenta e vigile a bacchettare e riprendere i due concorrenti che stavano violando le regole della casa di Cinecittà.

Il rimprovero della regia in piena notte al GF Vip 6 (Video)

"Jessica e Gianmaria: parlate con i microfoni", ha esclamato la voce che dalla regia ha bacchettato i due inquilini che stavano trasgredendo le regole della trasmissione Mediaset. Insomma alla regia del GF Vip non sfugge proprio nulla e, anche in piena notte, c'è sempre qualcuno che osserva dall'alto i concorrenti e li tiene sotto controllo.

Intanto, nel corso della nuova attesissima puntata serale di questo venerdì 7 gennaio 2022, si scoprirà se ci saranno provvedimenti contro Katia Ricciarelli, dopo che la cantante lirica si è lasciata andare a delle frasi poco carine e bollate come razziste nei confronti della principessina Lulù.