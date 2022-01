C'è grande attesa per la prima puntata di Amici del 2022. Domenica 9 gennaio, infatti, tornerà su Canale 5 il talent di Maria De Filippi e andrà in onda sul piccolo schermo la quindicesima puntata. Arisa sarà in studio in qualità di ospite, mentre Rea, Nicol e Carola saranno impegnate nelle sfide con persone esterne, per mantenere il loro banco nella scuola. Inoltre, Mattia e Christian, assenti nelle ultime registrazioni, torneranno a sedersi insieme ai loro compagni nella scuola.

Amici, puntata del 9 gennaio: Rea, Nicol e Carola a rischio eliminazione

Prima delle vacanze di Natale, gli allievi della trasmissione di Canale 5 si erano esibiti nella gara canora e di ballo. Nella quattordicesima puntata, Fedez aveva ascoltato le esibizioni degli alunni della scuola di Maria De Filippi che avevano cantato, e il rapper aveva stilato la sua classifica personale. In quell'occasione, Rea e Nicol erano arrivate ultime, pertanto, nella puntata di Amici che andrà in onda in televisione nel pomeriggio di domenica 9 gennaio, le due ragazze dovranno sostenere una sfida con due persone che arriveranno dall'esterno per sfidarle. Nel frattempo, anche Carola dovrà fare una competizione con un ragazzo o una ragazza che arriverà per conquistare il suo banco nella scuola.

La ballerina, infatti, prima della pausa natalizia era arrivata ultima nella gara di ballo.

Amici, quindicesima puntata: Arisa ospite il 9 gennaio

Nel corso della quindicesima puntata di Amici 21, inoltre, ci sarà un gradito ritorno. Infatti, l'ex professoressa di canto Arisa tornerà nella trasmissione di Canale 5 in qualità di ospite.

Al momento, le anticipazioni trapelate in rete, non informano se la vincitrice dell'ultima edizione di Ballando con le stelle si esibirà con un suo brano o se si cimenterà a passi di danza, vista la sua recente partecipazione al programma di Milly Carlucci su Rai 1. Inoltre, non è escluso che possa essere Arisa l'ospite che giudicherà gli allievi, votando le loro performance e stilando la propria classifica personale.

Amici: Mattia e Christian presenti nella puntata del 9 gennaio

I telespettatori, inoltre, potranno rivedere fra i banchi della scuola di Maria De Filippi anche Mattia e Christian, che erano assenti nelle ultime registrazioni del 2021. Come al solito, durante la quindicesima puntata di Amici, non mancheranno le esibizioni dei cantanti e dei ballerini, giudicati dagli insegnanti del programma. Nel frattempo, Alessandra Celentano dovrà decidere se confermare o meno la maglia a Cosmary. Non resta che attendere domenica 9 gennaio per scoprire cosa accadrà nel talent di Canale 5.