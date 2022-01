Dopo un anno particolarmente difficile Sabrina Ghio è tornata a sorridere: l'ex tronista di Uomini e Donne con un dolcissimo video pubblicato sul suo profilo Instagram ha annunciato ai suoi follower di essere in dolce attesa. In compagnia della figlia Penelope, nata dal suo precedente matrimonio, e del compagno Carlo Negri, Sabrina ha mostrato orgogliosamente il suo pancino ben visibile accompagnando il Reel con un messaggio denso di amore per il bebè che porta in grembo. Per il momento, la Ghio non ha specificato é le settimane di gestazione né se conosce già il sesso del nascituro.

L'influencer diventerà mamma dopo un anno difficile

Sabrina ha deciso di condividere con i suoi follower uno dei momenti più belli della sua vita. Se solo la scorsa estate l'influencer aveva dovuto comunicare a chi la segue sui social di essere costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico per bloccare un processo tumorale ai suoi inizi, adesso il volto della trentaseienne è lieto nel comunicare di essere in attesa del suo secondogenito. Dopo la piccola Penelope, nata dall'amore ormai finito con l'ex marito Federico Manzolli, Ghio diventerà di nuovo madre.

''I miei sorrisi in questi lunghi, interminabili e strazianti mesi hanno nascosto tanto dolore, tante paure e tante lacrime…'', ha scritto Sabrina ricordando il periodo delle cure legate al processo tumorale scoperto in seguito a controlli medici.

'Mi sono persa e poi ritrovata in quel dolore forte, in quei giorni passati al buio e poi mi sono ricostruita piano piano, con speranza, fiducia e coraggio!', ha proseguito l'ex tronista che si è ripresa dopo un periodo nero. E adesso è giunta la gioia più grande: ''Tu amore di Mamma, adesso sei qui con noi, nella mia pancia''.

Sabrina la nascituro: 'Per noi sei forza'

Successivamente, Sabrina ha rivolto un pensiero alla primogenita ed al compagno che nel video baciano ed accarezzano dolcemente la pancia dell'influencer. ''Io, la tua sorellina e il tuo Papà siamo qui per costruire con te le basi del nostro sogno, perché tu per noi sei forza e sei occhi illuminati d’amore!'', ha concluso la Ghio che non vede l'ora di poter tenere stretto tra le braccia il suo bimbo.

Il cuore celeste posto alla fine di questo toccante messaggio può far pensare che si tratterà di un maschio ma in realtà lei non ha ancora detto nulla al riguardo.

Numerosi i messaggi di auguri e di sostegno giunti sotto il post di Sabrina, che ha superato le difficoltà di salute ed è tornata a gioire. La scorsa estate era giunta anche la proposta di matrimonio da parte di Carlo: chissà se adesso la coppia non deciderà di aspettare anche l'arrivo del bebè prima di giungere all'altare.