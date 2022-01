Dopo Angela e Antonio, un'altra coppia nata al trono over di Uomini e donne potrebbe presto convolare a nozze: Isabella e Fabio, intervistati dal Magazine ufficiale del dating show hanno, infatti, affermato di pensare seriamente al matrimonio. L'amore tra si consolida giorno dopo giorno: l'ex dama e l'ex cavaliere si trova attualmente alle Maldive, dove sta trascorrendo dei piacevoli giorni di vacanza che hanno addirittura deciso di allungare. Isabella pare non avere più dubbi: la convivenza è vicina e sarà lei a spostarsi a casa di Fabio.

La coppia nata al trono over vicina alla convivenza

Il sentimento nato a Canale 5 tra Isabella e Fabio è sincero: la coppia non ha nascosto, durante la lunga intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, che tra i progetti futuri c'è quello di convolare a nozze. I due non hanno alcuna intenzione di separarsi, anche alla luce del fatto di come i figli dell'ex cavaliere hanno accolto la Ricci. Isabella non solo è stata accettata ma è diventata a tutti gli effetti un membro della famiglia. Anche la figlia più piccola di Fabio si è dimostrata ben disposta nei riguardi di Isabella, pur essendo gelosa del padre, tanto che l'ex dama si è detta addirittura stupita dei gesti che la ragazza ha compiuto nei suoi riguardi.

Mentre si godono una bellissima vacanza, Isabella e Fabio stanno pensando alla convivenza, che diventa un piano sempre più concreto. Ricci ha dichiarato che, una volta risolti alcuni problemi di lavoro, sarà proprio lei a spostarsi in casa del compagno. 'Ci stiamo pensando', ha poi aggiunto Fabio quando gli è stata rivolta in maniera diretta la domanda circa la possibilità di diventare marito e moglie.

Certo, Isabella ha dimostrato con i fatti che la sua vera intenzione era quella di trovare un amore a Uomini e Donne. Nonostante le critiche subite negli ultimi giorni di partecipazione al dating show di Maria De Filippi da parte soprattutto di Armando Incarnato, Gianni Sperti e Gemma Galgani, Ricci è andata dritta per la sua strada che l'ha condotta da Fabio, con approvazione di Tina Cipoollari, che l'ha sempre appoggiata.

Gemma rifiuterebbe un invito al matrimonio

E a proposito di Gemma, sua 'nemica' all'interno di Uomini e Donne, Isabella si è detta stupita di non aver visto scendere nessuna lacrima di commozione alla dama torinese che solitamente si commuove sempre durante le scelte. Dal canto suo, Gemma, sempre nel magazine del programma, ha confermato di essere contenta per Isabella e Fabio, ma resta ferma nelle sue scelte.

Per non sembrare ipocrita, Gemma, che si è detta 'un po' sorpresa' per la scelta fatta da Isabella e, ha affermato che direbbe no ad un eventuale invito al matrimonio tra Ricci e Fabio. E la risposta di Galgani non stupisce dopo i numerosi scontri che le due donne hanno avuto in studio.