Proseguono le puntate di Tempesta d'amore, la soap tedesca che tanto piace al pubblico di Rete 4. Nelle prossime puntate le condizioni di salute di Ariane peggioreranno progressivamente, impedendole di condurre una vita normale. Ignara della reale causa del suo malessere, Kalemberg parteciperà a un evento di beneficenza, ma crollerà a terra per effetto dei farmaci che sta assumendo. Erik, consapevole di avere ancora poco tempo da passare con la sua amata, le chiederà di diventare sua moglie e i due progetteranno di partire per i Caraibi per vivere gli ultimi giorni in armonia.

I colpi di scena però sono dietro l'angolo e presto la verità verrà a galla, con serie conseguenze per Christoph, reo di aver architettato un piano davvero crudele. Intanto, Selina si farà coraggio e racconterà a Saafeld la vera storia di Cornelius.

Anticipazioni Tempesta d'amore nuove puntate: Erik distrugge le prove

Florian e Maja riusciranno a incastrare Erik? Nei prossimi episodi di Tempesta d'amore, in onda su Rete 4, i due faranno molta fatica a collaborare per incastrare il complice di Ariane, visto che si sono separati per l'ennesima volta. Tuttavia arrivare alla verità è il loro obiettivo principale.

Nel frattempo Erik e Ariane macchineranno un piano per distruggere le prove contro di loro che hanno raccolto i due ex fidanzatini.

Il cellulare di Florian verrà distrutto, ma per essere certo di essere al sicuro Erik deve anche far sparire la copia delle prove in possesso di Cornelius. L'impresa si rivelerà più difficile del previsto.

Ariane vuole togliersi la vita

Le nuove anticipazioni di Tempesta d'amore svelano che Ariane non ce la farà più a sopportare l'idea che a breve dovrà morire.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In un momento di estrema stanchezza si addormenterà tra le braccia di Erik e sognerà la sua dipartita. Al suo risveglio maturerà un'idea spiazzante.

Si convincerà del fatto che solo lei può decidere come e quando lasciare questo mondo, non certo una diagnosi: l'ipotesi di togliersi la vita si farà sempre più prepotente ed Erik la dovrà aiutare.

Selina racconta la verità a Christoph, spoiler Tempesta d'amore

Finalmente arriverà il momento della verità. Selina, approfittando di un momento di calma di Christoph, gli racconterà tutta la storia di Cornelius. Saafeld avrà un confronto con lui, intimandogli di stare lontano dalla donna che ama.

Nonostante apprezzi il coraggio di Selina, Christoph non riuscirà però a perdonarla. Come può avergli tenuto nascosto un retroscena tanto importante?

Intanto Cornelius sarà devastato dal fatto di essere stato privato ancora una volta della possibilità di dimostrare la sua innocenza.