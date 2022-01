Le anticipazioni di Beautiful riservano diverse sorprese per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda dal 10 al 14 gennaio, Liam Spencer e Hope Logan saranno ormai ai ferri corti: il problema principale della coppia sarà ancora una volta Thomas Forrester.

Gli eventi faranno in modo che Liam si riavvicini sempre di più a Steffy e con lei vivrà alcuni momenti di leggerezza e felicità, come non accadeva da molto tempo. Shauna e Quinn, intanto, continueranno a mettere in opera i loro loschi piani e alla fine Fuller chiederà scusa al suo amato Eric.

Thomas, invece, sarà nuovamente colto dalle allucinazioni, ma stavolta l'uomo ascolterà il fantoccio parlare, mentre è con suo figlio Douglas e Hope.

Douglas sente la mancanza di Thomas

Nelle prossime puntate di Beautiful, Hope sarà ormai tranquilla nei confronti di Thomas e si fiderà dell'uomo ad occhi chiusi.

Nel frattempo il piccolo Douglas sentirà la mancanza di suo padre e chiederà a Hope di far vivere l'uomo insieme a loro. Liam sarà presente e ascolterà la richiesta del bambino, poi chiederà delle spiegazioni alla Logan.

Successivamente Thomas si recherà da sua sorella Steffy e le parlerà del rapporto instaurato con suo figlio Douglas, poi la tranquillizzerà riguardo la situazione di Hope e le dirà che la donna non è più tra i suoi pensieri.

Shauna, intanto, avrà in mente un diabolico piano e ne parlerà con la sua amica Quinn.

Quinn chiede scusa a Eric

Quinn si scuserà con Eric, mentre Shauna si confiderà con Florence e Wyatt. Intanto Hope e Liam continueranno a discutere riguardo Thomas, poi Spencer si recherà da Steffy per cercare conforto e spiegare il suo punto di vista.

In seguito la giovane Forrester si confiderà con Zende riguardo la sua famiglia e troverà molti punti in comune con l'uomo. Quest'ultimo continuerà a flirtare con Paris, nonostante abbia ancora in mente Zoe.

Thomas, intanto, chiederà a Hope di fargli vedere suo figlio Douglas: la donna accetterà, ma durante l'incontro accadrà qualcosa di assai inaspettato.

Thomas viene colto dalle allucinazioni

Thomas incontrerà Hope e Douglas a casa sua, ma durante l'incontro l'uomo sarà colto nuovamente dalle allucinazioni e penserà di sentir parlare il manichino: Forrester sarà convinto che il fantoccio lo stia incitando a tornare insieme a Logan.

Nel frattempo Steffy e Liam trascorreranno dei momenti assai piacevoli insieme, nel ricordo della loro unione di un tempo, ma il pensiero di Thomas continuerà ad ostacolare la serenità dei due.

Infine, Paris e Zende avranno un duro confronto, nel quale discuteranno del loro ruolo professionale all'interno della Forrester Creations e non si troveranno per niente d'accordo.