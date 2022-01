Cosa succede nelle prossime puntate di Tempesta d’amore in onda la settimana 10-16 gennaio 2022? Gli episodi andranno in onda come sempre su Rete 4 alle 19:35 circa. Le anticipazioni dell'amata serie TV raccontano che continueranno le indagini di Maja e Florian, vicini a smascherare Erik. Attenzione ad Ariane che, pur di dimostrare di essere ancora la forte donna di una volta, decide di partecipare ad un evento di beneficienza. Peccato che proprio in quell'occasione i farmaci inizino a fare effetto.

Anticipazioni Tempesta d'amore: Erik sta per essere smascherato

Nelle nuove puntate di Tempesta d'amore, continuano le indagini di Florian e Maja. I due scoprono che nei documenti che stanno esaminando c'è spesso un indirizzo di posta elettronica e sospettano che possa essere di Erik. Per arrivare alla verità, serve però scoprire la password. I loro intenti andranno a monte e, a quel punto, Cornelius penserà che l'unica soluzione per incastrare Erik sia quella di portare delle prove false. Maja non sarà affatto d'accordo con questa possibilità.

Nel frattempo, Christoph nutrirà una forte gelosia nei confronti di Cornelius, sempre più vicino a Selina. La donna proverà a rassicurarlo, ma non sarà affatto semplice calmare le sue ansie.

Selina stanca di mentire sulla sua vera relazione con Lars

Continuando con le anticipazioni di Tempesta d'amore, vedremo Selina in grande difficoltà, stanca di mentire a Chrotoph in merito alla sua reale relazione col Lars. Quando è sul punto di confessargli tutta la verità, viene fermata in tempo da Maja, che le consiglia di continuare a sostenere la sua versione dei fatti.

Per quanto ancora Selina riuscirà a reggere questa situazione? Intanto, Christoph penserà a rassicurare Werner, sempre più angosciato.

Ariane ha un malore: Tempesta d'amore puntate 10-16 gennaio 2022

Ariane sta sempre più male e rallenta perfino la sua corsa per distruggere Christoph. Stanca di essere sempre senza forze, vorrà dimostrare a se stessa di essere la donna forte di un tempo.

Deciderà così di partecipare a un evento di beneficienza ma, nel bel mezzo del discorso di apertura, i farmaci che sta assumendo faranno il loro disastroso effetto provocandole un malore.

Infine, le anticipazioni di Tempesta d'amore delle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 10 al 16 gennaio 2022, rivelano che Selina farà una scoperta che la lascerà senza fiato.

La donna verrà a sapere che Christoph ha contattato il tribunale con l'obiettivo di dare le cure necessarie ad Ariane: che cosa significa? Come se non bastasse, Selina dovrà anche fermare in tempo Cornelius prima che affronti la polizia.