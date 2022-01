Prosegue l'appuntamento con Un Posto al Sole su Rai 3 alle 20:45 e su RaiPlay in streaming, dove è possibile rivedere anche le puntate dopo la messa in onda. Che cosa succede nell'episodio di mercoledì 26 gennaio 2022? Le anticipazioni di Upas si concentrano su Fabrizio, in gravi condizioni dopo il gesto che ha compiuto in preda all'angoscia. Rosato ha perso il controllo con Marina, aggredendola verbalmente e strattonandola. Spaventata dal compagno, la povera Giordano ha trovato rifugio alla Terrazza, dove Roberto ha cercato di calmarla. I sensi di colpa hanno portato Fabrizio sul punto di compiere un gesto estremo, correndo con l'auto a folle velocità.

Nel frattempo, Patrizio ha ormai la certezza che Clara abbia accettato di andare a vivere con Alberto solo perché ricattata. Le sue intuizioni sono esatte: Palladini ha preteso questa convivenza in cambio del suo silenzio sull'aggressione di Patrizio. Ornella e Raffaele sono molto preoccupati, e non hanno nascosto la loro crescente ansia anche a Diego, che ha provato a dare loro conforto, sperando che Patrizio trovi finalmente pace.

Anticipazioni Un Posto al sole della nuova puntata su Rai 3

Roberto ha fatto riflettere Marina su quanto successo con Fabrizio. La situazione sta diventando pericolosa e Rosato ha già dimostrato di essere un uomo violento. Una tormentata Giordano ripensa alle parole di Ferri, del quale si è sempre fidata, nonostante tutto.

A peggiorare le cose c'è anche il risentimento e la gelosia nei confronti di Lara.

Nella puntata di domani di Un posto al sole, si farà più chiaro il quadro di Fabrizio, il cui destino è appeso a un filo. Che ne sarà di lui dopo il gesto che ha compiuto in preda all'angoscia e ai sensi di colpa? Marina, a dispetto di ogni previsione, continuerà comunque a stargli vicino e sperare che si salvi.

Roberto non la lascerà sola e la loro vicinanza si farà sempre più stretta, con grande rabbia di Lara.

Patrizio fa una mossa inaspettata, trama episodio Upas del 26 gennaio

Come raccontano le anticipazioni di Un Posto al Sole, Patrizio sarà davvero stanco della penosa situazione che si è creata tra Alberto e Clara. Palladini, oltre ad aver costretto la ex a tronare con lui per non sporgere denuncia contro Patrizio non smette di provocarlo ed è arrivato il momento di fare qualcosa.

Sarà così che, nell'episodio di Upas di mercoledì 26 gennaio, Patrizio farà una mossa decisamente inaspettata che potrebbe cambiare i già precari equilibri. Come reagirà Clara?

Nel frattempo, Mariella continuerà a pensare a Sasà e, temendo una rottura con Sarti, esorta l'amico a smettere di cercare avventure virtuali con altri uomini sul web.