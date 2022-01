Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al prossimo 4 febbraio 2022, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Dante e Vittorio, i quali si ritroveranno di nuovo sul piede di guerra, l'uno contro l'altro. Spazio poi alle vicende di Sandro che, dopo essere rientrato in città, intende fare il possibile per recuperare di nuovo il rapporto con la sua amata Tina, ma dovrà fare i conti con una verità amara che lo porterà a scoprire cosa è successo in questi mesi in cui sono stati distanti l'uno dall'altro.

Dante porta avanti la trattativa con Umberto e Vittorio: anticipazioni Il Paradiso 6 al 4 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 nella settimana che va fino al 4 febbraio 2022, rivelano che Dante Romagnoli intende portare avanti la trattativa con Umberto e Vittorio, legata agli accordi con gli americani che riguardano anche il grande magazzino.

Per Umberto, però, questo non sarà un momento facile per gestire la situazione, dato che l'uomo apparirà preoccupato per la sparizione misteriosa della contessa Adelaide, di cui sembrano essersi perse le tracce.

Per questo motivo, pressato dalle richieste di Dante Romagnoli, finirà per rispondergli male e tra i due si creerà una frattura.

Dante vuole vendicarsi di Vittorio Conti

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 4 febbraio 2022, rivelano che in realtà Dante ha intenzione di colpire in primis Vittorio Conti, il suo rivale in amore, col quale in passato si è trovato sul "piede di guerra" per mezzo della bella Marta Guarnieri.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In questi nuovi episodi della soap opera pomeridiana di Rai 1, si scoprirà che Dante ha intenzione di attuare una vera e propria vendetta nei confronti di Vittorio, motivo per il quale porterà avanti il suo piano diabolico, spalleggiato anche dalla cugina Fiorenza.

La perfida donna, infatti, cercherà in tutti i modi di convincere Dante ad arrivare ad una chiusura immediata di questo accordo con gli americani.

Sandro scopre la verità su Tina e Vittorio: anticipazioni Il Paradiso 6 al 4 febbraio

Ma cosa si nasconde sotto tutta questa situazione e quali sono i loschi obiettivi di Dante e sua cugina Fiorenza contro Vittorio e Umberto? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap opera pomeridiana Rai.

E poi ancora, le trame de Il Paradiso delle signore 6 fino al 4 febbraio 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Sandro, che in seguito al suo ritorno in città, prenderà in mano le redini della situazione e del suo legame con Tina.

L'uomo, infatti, confesserà proprio a Vittorio che intende riconquistare la donna di cui è profondamente innamorato, ma ben presto scoprirà che tra Conti e Tina è in corso una tresca clandestina.

Gloria subisce minacce: trame Il Paradiso 6 al 4 febbraio 2022

Spazio anche alle vicende di Gloria: le anticipazioni di questi nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle signore 6 rivelano che la donna si ritroverà a fare i conti con una lettera che non la renderà affatto tranquilla.

Trattasi di un a missiva dai toni minatori che desterà grande preoccupazione nell'animo e nel cuore dell'ex moglie di Ezio Colombo, la quale scoprirà che c'è qualcuno che potrebbe farle del male.

Allarmata, Gloria metterà al corrente le persone a lei care, di quello che sta succedendo. Ma chi è l'artefice di questa lettera minatoria nei confronti della Moreau e per quale motivo ha scelto di fare questo gesto? La verità verrà a galla nel corso delle future puntate di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore.