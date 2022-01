Prosegue l'appuntamento con Un Posto al sole, la soap che tiene compagnia al pubblico di Rai 3 da 25 anni. Le anticipazioni della nuova puntata di martedì 18 gennaio 2022 che andrà in onda alle 20:45 e in streaming su RaiPlay, dove sono disponibili anche le repliche, si concentrerà sulle conseguenze del gesto inaspettato di Patrizio. Alberto sta tentando di convincere Clara a tornare a vivere con lui, facendola sentire in colpa per le condizioni economiche nelle quale vive, non idonee per il piccolo Federico. Palladini, si sa, è molto abile nel manipolare psicologicamente le sue vittime.

Clara è fragile e ha un animo buono e, in questo periodo, sta soffrendo per la fine della storia con Patrizio, anche se prova a voltare pagina. Inoltre, si sente in difetto per non poter garantire il meglio a Federico e per l'aiuto che sta ricevendo da Giulia, verso la quale si sente in colpa. Tutti elementi che Alberto userà a suo favore per ottenere ciò che vuole. Ma non solo: Palladini sfrutterà anche l'incidente provocato da Patrizio per rovinarlo.

Un Posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 18 gennaio 2022

Patrizio, dopo che Alberto ha umiliato per l'ennesima volta Raffaele, ha perso il controllo. Già furioso per le sue intromissioni con Clara, ha dato una spinta a Palladini, che è caduto rovinosamente dalle scale.

Patrizio e Raffaele hanno temuto il peggio, ma Alberto se la caverà senza riportare gravi danni.

Palladini, ovviamente, non lascerà perdere quanto successo. Anzi, sfrutterà a suo favore l'incidente per mettere nei guai Patrizio. Come raccontano le anticipazioni di Un Posto al sole, infatti, Alberto troverà il modo per trarre il massimo profitto dall'infortunio.

Raffaele cerca aiuto in Clara

La situazione si farà più complicata del previsto per Patrizio, che dovrà far fronte alle conseguenze del suo gesto dettato dalla rabbia.

A quel punto Raffaele, non sapendo che altro fare, proverà a parlare con Clara per cercare una mediazione con Alberto. Palladini, come è ben facile immaginare, non vorrà sentire ragioni e andrà dritto per la sua strada, deciso a mettere Patrizio fuori gioco una volta per tutte.

Un ritorno inaspettato nelle nuove puntate di Un Posto al sole

Attenzione alla puntata di Un Posto al sole che andrà in onda martedì 18 gennaio su Rai 3: le anticipazioni svelano che alla Terrazza ci sarà un ritorno inaspettato che darà il via a nuove trame.

Questo ritorno dal passato non mancherà di creare gelosie e tensioni tra alcuni abitanti della Terrazza. Di chi si tratterà? Non resta che attendere l'episodio di domani per scoprirlo.

Si ricorda che tutte le puntate di Un posto al sole possono essere riviste in replica su RaiPlay dopo la messa in onda delle 20:45.