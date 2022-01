Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 17 al 21 gennaio del 2022, verrà dato ampio spazio alle conseguenze della rovinosa caduta di Alberto. Quest'ultimo, nonostante abbia subito solo delle lievi escoriazioni, si sentirà ferito nell'orgoglio più che nel corpo ed escogiterà un modo per farla pagare a Patrizio. Alberto tornerà ad essere calcolatore e vendicativo come un tempo e deciderà di usare le sue armi da avvocato per ottenere il massimo profitto da questa situazione e, a quanto pare, ci riuscirà a pieno.

Upas, anticipazioni gennaio 2022: l'aggressione di Patrizio

La puntata andata in onda venerdì 14 gennaio si è conclusa con un piccolo colpo di scena. Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) dinanzi alle provocazioni di Alberto (Maurizio Aiello) ha perso la testa e lo ha spinto facendolo ruzzolare per le scale che portano al suo sottoscala. L'avvocato Palladini se la caverà solo con qualche leggera escoriazione, ma i problemi saranno ben altri. L'uomo, infatti, deciderà di farla pagare al giovane Giordano per questo affronto. Ma cosa succederà di preciso?

Un posto al sole, trame 17-21 gennaio: Alberto pronto a vendicarsi

A casa Giordano-Bruni si vivranno momenti di forte angoscia. Ornella (Marina Giulia Cavalli) e il marito saranno molto preoccupati all'idea che Alberto possa denunciare Patrizio.

Nel frattempo l'avvocato Palladini, in effetti, sarà ben determinato ad agire legalmente contro il ragazzo. A provare a mettere una pezza sarà ancora una volta il saggio Raffaele (Patrizio Rispo). L'uomo infatti, consapevole della gravità delle azioni di suo figlio e delle possibili conseguenze, proverà a parlarne con Clara (Imma Pirone).

Giordano senior chiederà alla donna di mettere una buona parola con il suo ex, inconsapevole di dare così inizio al subdolo piano di Alberto.

Un posto al sole, puntate dal 17 al 21 gennaio: il ricatto a Clara

Clara deciderà di chiedere ad Alberto di lasciar perdere questa storia e l'uomo, per tutta risposta, farà una proposta alla sua ex che avrà tutto il sapore di un ricatto.

Palladini spiegherà infatti alla donna che lascerà cadere la questione legale se lei, in cambio, tornerà a vivere assieme a lui. Clara, per il bene di Patrizio, acconsentirà a tale richiesta, ma questo non sarà che il secondo passo verso l'abisso per il giovane Giordano. Quest'ultimo infatti, conscio di quello che sta accadendo, perderà la testa, nuovamente, e si appresterà a compiere un altro colpo di testa. Le anticipazioni non aggiungono altro, ma la sensazione è che Patrizio, spinto dall'odio e dal rancore, finirà per mettersi in serissimi guai, commettendo un'altra e ben più grave sciocchezza.