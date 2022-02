Proseguono le anticipazioni di Un Posto al sole e nella puntata su Rai 3 in onda alle 20:45 Chiara sarà sul punto di essere scoperta. La giovane Petrone fa uso di sostanze e ormai non riesce ad affrontare le sue giornate senza assumerle. Roberto e Filippo sembrano essersi accorti che qualcosa non va, dopo che Chiara si è mostrata nervosa e con lo sguardo assente nel loro studio davanti alla proposta lavorativa che le hanno fatto. Intanto, Marina è sempre più confusa. Da una parte vuole stare accanto a Fabrizio, pentito del suo folle gesto e pronto a cambiare, mentre dall'altro è inevitabilmente attratta da Roberto, che le ha offerto il suo sostegno dopo quanto accaduto con Rosato.

Nell'episodio di martedì 1° febbraio 2022, Ferri dimostrerà di volere la bella Giordano al suo fianco, mentre Chiara sarà completamente fuori controllo.

Anticipazioni Un Posto al sole: trama episodio 5872 di martedì 1° febbraio su Rai 3

Ormai è chiaro che Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) voglia ricostruire il suo rapporto con Marina (Nina Soldano). Oltre a rimanerle vicino dopo i drammatici momenti che l'hanno vista in pericolo a causa di Fabrizio e della sua aggressività, Ferri vuole che ritorni nella sua vita.

Marina sarà quindi pervasa da sentimenti contrastanti. Fabrizio ha bisogno di lei, ma che cosa prova davvero nei suoi confronti ora che Roberto è tornato nella sua vita? Sarà tempo di fare una scelta per la confusa Giordano.

Nel frattempo Franco (Peppe Zarbo) si preoccupa per Bianca, che è continuamente nervosa e triste per l'assenza di mamma Angela.

Nunzio e Chiara, serata a rotoli: anticipazioni Un posto al sole

Nella puntata di Un Posto al sole che andrà in onda su Rai 3 martedì 1° febbraio, Nunzio (Vladimir Randazzo) e Chiara decidono di trascorrere insieme una serata che, purtroppo, andrà a rotoli per via della dipendenza della giovane Petrone.

Il suo segreto rischia di venire alla luce, con inevitabili conseguenze.

Infine, Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Silvia (Luisa Amatucci) non riescono proprio a trovare un punto di incontro, nonostante sembravano essersi riavvicinate dopo la slogatura della caviglia che ha costretto Silvia a chiedere l'aiuto della figlia.

Rossella non riesce proprio ad accettare la presenza di Giancarlo, che ha soppiantato quella di Michele, ancora lontano da Napoli.

Ross è anche preoccupata per Riccardo, che pare nascondere ancora diversi retroscena nel suo passato. Rossellina proverà a chiedere consiglio a Ornella, non avendo più la confidenza di un tempo con la madre. Il suo rapporto con Crovi non pare promettere affatto bene e nelle prossime puntate di Upas le causerà non pochi guai.