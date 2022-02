Nella casa del GF Vip è tempo di pronostici in vista della finalissima di questa sesta edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, sia per quanto riguarda i nomi dei finalisti sia quello del vincitore.

In queste ultime ore, alcuni dei vipponi in gara, tra cui Gianmaria, Delia e Davide, si sono sbizzarriti ed hanno provato a fare le loro previsioni su quale sarà l'esito finale di questa sesta edizione del reality show e quindi anche sul possibile vincitore finale. Tra i candidati in pole position spicca il nome di Miriana Trevisan, showgirl che un po'di tempo fa venne graziata dal "biglietto di ritorno", che le permise di rientrare in gioco.

Pronostici su finalisti e vincitore del GF Vip 6: i nomi fatti dai vipponi

Nel dettaglio, la finalissima del GF Vip 6 si avvicina sempre più: l'ultima puntata di questa seguitissima edizione andrà in onda il prossimo 14 marzo e quindi, manca circa un mese e mezzo all'epilogo conclusivo di questa esperienza.

In casa non mancano i pronostici da parte dei vipponi che sono rimasti in gara, circa i nomi dei finalisti ma anche di colui o colei che potrebbe essere il vincitore assoluto di quest'anno e portarsi a casa il montepremi finale di 100 mila euro (di cui, però, la metà andrà devoluta ad un ente benefico).

Ebbene, Delia, Gianmaria, Manila, Davide e Antonio in queste ore si sono ritrovati a fare i loro pronostici e quasi tutti sembrano puntare su Miriana Trevisan.

Ecco chi sono i favoriti del GF Vip 6 secondo i vipponi

"Secondo me vince Miriana. Di sicuro va in finale, insieme a Lulù e Soleil", ha sentenziato Gianmaria Antinolfi, che dovrebbe essere uno dei prossimi inquilini ad abbandonare di sua spontanea volontà il cast del reality show Mediaset, per poter tornare di nuovo al suo lavoro di sempre.

"Miriana, Lulù, Davide, Manila e magari Soleil", ha dichiarato Delia, facendo il suo pronostico su quelle che potrebbero essere le sorti di questa sesta edizione del GF Vip, in merito ai nomi dei finalisti.

"Anche secondo me Miriana", ha aggiunto Davide: anche lui crede nel fatto che la showgirl possa avere tutte le carte in tavola per arrivare fino in fondo alla finalissima di questa sesta edizione del GF Vip.

Miriana Trevisan vincitrice del GF Vip 6?

"Secondo me ci sarà anche Barù", ha invece risposto Antonio Medugno, uno degli ultimi arrivati nella casa di Cinecittà.

"Io ci vedo Miriana come vincitrice", ha aggiunto ancora Davide confermando il suo pronostico che vede trionfare la showgirl, ex volto di Non è la Rai.

"Io scommetto 1000 euro che vince Davide", ha invece sentenziato Delia, la quale crede che sarà proprio il giovane attore ad avere la meglio in questa sesta edizione del GF Vip.