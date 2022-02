Le puntate di Un posto al sole proseguono la propria messa in onda su Rai 3. Negli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 7 a venerdì 11 febbraio ci saranno importanti novità e colpi di scena.

Infatti, Clara scoprirà di essere stata licenziata. Nel frattempo, Alberto proverà ad approfittare della situazione di difficoltà economica della sua ex e tenterà di aiutarla.

Rossella e Riccardo, invece, avranno problemi, perché Crovi dovrà tornare a Bolzano e la figlia di Silvia sarà gelosa. Inoltre, il medico chiederà a Virginia di accettare la separazione consensuale.

Un posto al sole, anticipazioni all’11 febbraio: Clara viene licenziata

Dopo avere lasciato Palazzo Palladini, Clara ha provato a rifarsi una vita lontano dai suoi ex, anche se con molte difficoltà. Infatti, Curcio, dopo la fine della sua storia d'amore con Patrizio, aveva trovato lavoro come cameriera in un locale.

Purtroppo, però, negli episodi di Un posto al sole che verranno trasmessi in televisione fino a venerdì 11 febbraio, Clara perderà il suo impiego e, pertanto, non avrà più un'entrata economica. Le anticipazioni delle prossime puntate della soap partenopea rivelano che Curcio scoprirà di essere stata licenziata e Alberto Palladini cercherà di trarre profitto dalla situazione spiacevole accaduta alla madre di suo figlio.

Upas, episodi all’11 febbraio: Alberto vuole mantenere Clara

A quel punto, Palladini proverà ad aiutare la sua ex compagna. Infatti, l’avvocato si offrirà di pagare tutte le spese che dovrà sostenere Clara. Inoltre, Alberto si occuperà anche di mantenere suo figlio Federico.

Le anticipazioni di Un posto al sole, però, non rivelano se Curcio deciderà di accettare il supporto del suo ex fidanzato e se per i genitori del piccolo Palladini ci sarà un ritorno di fiamma.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un posto al sole, puntate all’11 febbraio: Riccardo deve andare a Bolzano e Rossella è gelosa

Riccardo e Rossella, invece, si troveranno a gestire problemi di coppia e le cose non andranno bene tra di loro. La relazione fra i due dottori dell'ospedale napoletano, infatti, hanno vissuto la loro relazione fra alti e bassi e la presenza di Virginia a Napoli aveva già fatto vacillare la storia d'amore fra i due colleghi.

Nelle prossime puntate della soap partenopea, il dottor Crovi dovrà lasciare il capoluogo campano, per tornare a Bolzano e la dottoressa Graziani non prenderà bene la cosa e sarà gelosa del suo compagno. Quando Riccardo rientrerà in città, il medico proverà a convincere sua moglie Virginia, chiedendole di accettare la separazione consensuale, mentre Rossella non avrà tempo per lui. Infatti, la dottoressa Graziani non riuscirà a dare retta al suo fidanzato, perché avrà problemi sul lavoro, causati da un caso clinico complicato da gestire.