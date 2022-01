Tensione alle stelle tra due personaggi di Una vita nel corso delle prossime puntate trasmesse prossimamente su Canale 5. Gli spoiler della soap opera che arrivano dalla Spagna narrano che Antonito Palacios (Alvaro Quintana) aprirà gli occhi su Aurelio e Natalia Quesada. Il giovane politico, infatti, capirà che i due fratelli sono responsabili della rovina delle sue nozze con Lolita.

Una vita: Antonito sorpreso tra le braccia di Natalia

Le anticipazioni di Una vita sulle nuove puntate annunciano che Antonito e Aurelio saranno ai ferri corti nel corso delle prossime settimane.

Tutto inizierà quando Lolita chiederà a suo marito di lasciare il tetto coniugale dopo aver ricevuto le prove del suo tradimento con Natalia. Tuttavia, la situazione si complicherà ancora di più quando la Quesada metterà in atto il piano ideato da suo fratello. Antonito, infatti, tradirà Lolita (Rebeca Alemany), cadendo in una vera e propria trappola. La madre di Moncho sorprenderà suo marito tra le braccia della messicana dopo essere tornata a casa. Una scena, che ovviamente lascerà di sasso la Casado che cadrà pesantemente a terra priva di sensi.

Ma in ospedale non riusciranno a formulare una diagnosi ai malanni di Lolita. Per questo motivo, Antonito apparirà dilaniato dai sensi di colpa, tanto da confessare all'avvocato Miguel e Liberto Mendez (Jorge Pobes) di aver tradito sua moglie.

Antonito capisce che Aurelio è l'artefice della sua crisi matrimoniale

Nelle nuove puntate di Una vita in onda a breve in tv, il politico esprimerà l'intenzione di recarsi a trovare la moglie in ospedale, se non gli venisse impedito da Carmen in quanto non ha nessuna intenzione d'incontrarlo. Ma ecco che la salute di Lolita subirà un drastico peggioramento, che porterà Antonito a recarsi comunque in ospedale per vederla.

In questo frangente, Palacios confesserà tutto il suo amore a Casado credendo che stia dormendo dopo aver ottenuto tutte le prove del ricatto organizzato da Natalia ai suoi danni. Inoltre, tra gli oggetti personali della moglie recupererà un biglietto di Aurelio, tanto da capire che è artefice della sua crisi matrimoniale.

Il politico affronta Aurelio

Appresa la verità, Antonito deciderà di affrontare a muso duro Aurelio, che negherà ogni addebito, tanto da minacciarlo se continua ad importunarlo. Tuttavia, la situazione per il figlio di Ramon si complicherà ancora di più dopo le minacce del Quesada e l'indecisione di Lolita di concedergli il perdono. Ben presto si scoprirà che Aurelio e Natalia sono interessati oltre a rovinare i Bacigalupe ad Antonito, in quanto il politico potrebbe intralciare i loro piano.