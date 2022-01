Nella soap opera Una vita, le prossime puntate in onda su Canale 5 saranno ricche di accadimenti.

Ad attirare l'attenzione e la preoccupazione del pubblico saranno le condizioni di salute di Lolita. la bottegaia sarà ricoverata in ospedale dove le sue condizioni peggioreranno sempre più. Si scoprirà che la donna sarà affetta da un male incurabile che la porterà presto alla morte. Questo getterà nello sconforto più totale Antonito, mentre Felipe deciderà di mettere da parte la guerra con Genoveva, lasciando Acacias per andare in Austria a trovare il figlio Tano.

Lolita si aggrava sempre di più nelle prossime puntate di Una vita

L'inizio del mese di febbraio, vedrà Lolita cogliere sul fatto Antonito e Natalia. Sarà infatti proprio la bottegaia suo malgrado, a vedere con i propri occhi il marito e la sorella di Aurelio in atteggiamenti intimi e per giunta in casa sua. Una scena a cui nessuno vorrebbe assistere e che porterà Lolita a perdere i sensi.

Trasportata in ospedale, le sue condizioni continueranno a peggiorare ma i medici non riusciranno a capire di quale strano malessere soffra la donna.

Lolita sta per morire a causa di un male incurabile

Antonito in preda ai sensi di colpa, vorrà far visita a Lolita, ma Carmen cercherà di impedirglielo. Il figlio di Ramon però non si darà per vinto e riuscirà lo stesso vorrà andare a trovare la moglie in ospedale ma Carmen glielo impedirà.

Nonostante questo, Antonito riuscirà lo stesso ad andare in ospedale e credendo che Lolita stia dormendo, le dichiarerà tutto il suo amore.

Si verrà a sapere che Lolita soffrirà di un male incurabile, una malattia del sangue per la quale non sembrerà esserci cura. Pertanto, i medici non potranno far altro che dire ai familiari che Lolita starà per morire.

Solo in seguito, anche la bottegaia verrà a sapere delle sue effettive condizioni e, parlando con Carmen e Ramon chiederà loro di prendersi cura di Moncho e Antonito quando lei non ci sarà più.

Felipe lascia Acacias e se va in Austria da Tano

Nel corso delle nuove puntate di Una vita in onda nel corso del mese di febbraio su Canale 5, Antonito non si darà per vinto e cercherà con ogni mezzo di trovare una cura per salvare la vita a Lolita.

Il giovane deputato capirà inoltre, di essere caduto nella trappola di Aurelio e Natalia. Ad Acacias continuerà ancora la guerra tra Felipe e Genoveva.

Quest'ultima, dopo essere tornata in libertà, cercherà di ingraziarsi i vicini e arriverà persino ad organizzare una messa in memoria di Marcia. Questo farà inevitabilmente andare su tutte le furie Felipe, che non perderà occasione per affrontare Genoveva. Sarà a questo punto che Ramon e Liberto, onde evitare i peggio, cercheranno di convincerlo a lasciar perdere la sua vendetta contro Genoveva.

Felipe si convincerà a terminare la "guerra" contro Salmeron solo dopo aver parlato con Casilda. Alvarez Hermozo quindi, deciderà di lasciare per qualche tempo Acacias andando a trovare il figlio Tano in Austria.

Dando uno sguardo alle anticipazioni, subito dopo la partenza di Felipe, Genoveva si avvicinerà ai fratelli Quesada.