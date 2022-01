Cosa succede nella puntata Il Paradiso delle signore di martedì 1 febbraio 2022? L'appuntamento è per martedì 1 febbraio alle 15:55 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, dove possono essere rivisti anche gli episodi in replica. Tina non vuole assolutamente avere a che fare con Sandro. Ha respinto le sue telefonate e rifiutato i bei fiori che le ha fatto trovare a casa, i suoi preferiti. Vittorio comincia ad avere qualche dubbio sulla relazione con la bella Amato, dopo aver parlato con Recalcati che, ignaro di tutto, gli ha chiesto persino dei consigli.

Conti, tuttavia, non riesce a stare lontano da lei. Intanto, la tensione a villa Guarnieri cresce sempre di più. Umberto non sa che fine abbia fatto la contessa e ha chiesto informazioni a Italo, che tutto sa ma che nulla dice. Il maggiordomo, come lo stesso Guarnieri, è sicuro che la contessa abbia mentito sulla sua partenza. E avranno ragione.

Anticipazioni puntata Il Paradiso delle Signore di martedì 1 febbraio

Gemma, nonostante sappia di averla fatta grossa spedendo la lettera anonima a Gloria, si bea del suo gesto e si descrive come coraggiosa e spavalda durante l'intervista di Marco. Anche nella puntata di domani de Il Paradiso delle Signore, la giovane Zanatta continuerà con il suo piano volto a distruggere l'odiata Moreau.

Intanto, Salvo è sempre intenzionato a comprare l'appartamento dove vive Irene con Maria, Dora e la nuova inquilina. Inutile dire che la sua rabbia sarà tanta, sentendosi tradita da colui che credeva amico e che ora le volta le spalle.

Al grande magazzino, lo staff è in fermento per la nuova collezione e Flora si ispira al giacchino da cavallerizza di Flora.

Ancora il silenzio assoluto a villa Guarnieri, con Umberto in fermento per la scomparsa alquanto preoccupante della sua amata Adelaide.

Sandro e Tina faccia a faccia: Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Recalcati è tornato a Milano per riprendersi Tina, dopo la preoccupata telefonata della signora Amato. Agnese all'inizio della loro relazione non lo sopportava e non ne ha fatto mistero, ma gli ha augurato di riappacificarsi con la moglie.

Sarà così che nella puntata Il Paradiso delle Signore di domani, martedì 1 febbraio, Sandro e Tina avranno il tanto atteso faccia a faccia. Che cosa succederà?

Intanto, Gloria racconta ad Armando della lettera minatoria che le sta rovinando la vita, chiedendogli un consiglio sul da farsi.

Anche Veronica viene a sapere della missiva e così si precipita da Gloria per saperne di più. Tra le due donne c'è uno strano rapporto. Entrambe sono legate a Ezio, ma sembrano essersi avvicinate per il dolore che provano entrambe, chi per un verso e chi per l'altro.