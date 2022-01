Momenti emozionanti saranno al centro delle future puntate di Una vita trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna narrano che Lolita Casado appreso di stare per morire farà una particolare richiesta a Natalia Quesada a riguardo suo marito Antonito Palacios.

Una vita: Lolita ha un male incurabile

Le anticipazioni di Una vita sulle nuove puntate trasmesse a breve in televisione annunciano che Lolita farà una richiesta spiazzante a Natalia.

Tutto inizierà quando la madre di Moncho troverà Antonito tra le braccia della messicana.

La Casado, a questo punto, cadrà al suolo per lo spavento per poi venire portata in ospedale, dove i medici non riusciranno a dare un nome al suo malessere. Alla fine, i dottori comunicheranno ai parenti che la paziente ha poche possibilità di sopravvivere.

Nel frattempo, Antonito cercherà il perdono di sua moglie e per questo si impegnerà a trovare una cura capace di salvarla. A tal proposito, il politico si metterà in contatto con un luminare, un certo Ramon y Cajal. Nonostante questo, le condizioni di Lolita peggioreranno sempre più, tanto da comprendere di avere un male incurabile.

Lolita chiede ai suoceri di vegliare su Antonito e Moncho

Nelle puntate in Spagna di Una vita, Lolita farà una straziante richiesta a Ramon e Carmen appreso di stare per morire.

La donna, infatti, chiederà ai suoceri di vegliare su Antonito e Moncho quando lei non ci sarà più. Inoltre, la Casado chiederà di poter vedere Natalia, che tuttavia verrà attaccata duramente dal vicinato ed in particolare da Carmen.

Ma ecco che quest'ultima farà in modo che Natalia resti da sola con la madre di Moncho, una volta dimessa dall'ospedale.

Da lì a poco, i telespettatori assisteranno ad un confronto assai acceso dalle tinte sconvolgenti.

La madre di Moncho prega Natalia di non abbandonare Antonito da solo

Lolita apparirà molto dura nei confronti dell'amante di suo marito. La madre di Moncho, infatti, non riuscirà a trattenere la sua rabbia quando se la ritroverà davanti nella propria abitazione.

Natalia, a questo punto, sarà vinta dai sensi di colpa e per questo non riuscirà a reggere il dibattito, provando in più occasioni a scappare dall'abitazione.

In questo frangente, la Casado ammetterà che se fosse accaduto in un altro periodo non avrebbe esitato ad aggredirla. Oggi, invece, la donna riuscirà a stento a trattenere le lacrime, sebbene sia arrabbiata con la messicana colpevole di aver tentato di rubarle il marito e rovinare il suo matrimonio. Ma ecco il colpo di scena: Lolita pregherà la sorella di Aurelio di non abbandonare Antonito da solo qualora morisse. In questo modo, Casado dimostrerà di essere altruista invece di pensare prima a se stessa.