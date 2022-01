Come stanno passando le feste i protagonisti di Uomini e donne? In attesa del ritorno in tv, Gemma Galgani si mantiene attiva sui social dove posta dei messaggi che lascerebbero pensare al fatto che la love story con Leonardo, uno degli ultimi pretendenti arrivato in trasmissione per conoscerla, non sia andata a buon fine. Situazione diversa, invece, per la dama Isabella che si sta godendo la sua favola d'amore con Fabio lontani dai riflettori televisivi.

Tra Gemma e Leonardo è già finita fuori da Uomini e donne?

Nel dettaglio, Gemma Galgani durante l'ultimo periodo di permanenza a Uomini e donne, ha avuto modo di conoscere il cavaliere Leonardo, con il quale aveva intrapreso una frequentazione stabile.

Tra i due sembrava che tutto stesse procedendo nel migliore dei modi e che, Leonardo, avesse le carte in regola per far breccia nel cuore ferito della dama.

Tuttavia, in questi ultimi giorni, Gemma si è lasciata andare a una serie di post nostalgici su Instagram, i quali tra le righe potrebbero celare il fatto che tra lei e Leonardo, la frequentazione sarebbe giunta già al capolinea.

"Auguro a tutti un buon calzolaio del cuore che sappia aggiustare e riparare le ferite", ha scritto la dama torinese sui social.

Gemma Galgani potrebbe essere di nuovo single

Un post che non è passato inosservato tra i numerosi fan della dama torinese di Uomini e donne, la quale potrebbe aver trascorso l'ennesimo Natale da single.

In attesa di scoprire se, con le nuove puntate di Uomini e donne previste nel corso del 2022 su Canale 5, Gemma riuscirà a ritrovare di nuovo il sorriso e il grande amore, le ultime news sul programma vedono protagonista anche la dama Isabella Ricci.

Nelle ultime puntate di Uomini e donne dello scorso anno, la dama ha scelto di abbandonare lo studio della trasmissione di Maria De Filippi insieme a Fabio, così da potersi vivere la loro storia d'amore lontani dai riflettori.

Isabella e Fabio innamorati: prosegue la love story dopo Uomini e donne

Ebbene, a distanza di quasi un mese dall'inizio di questa storia d'amore, tra Isabella e Fabio tutto prosegue nel migliore dei modi. I due sono innamorati pazzi l'uno dell'altro e, in questo primo lasso di tempo vissuto insieme, si sono concessi anche dei viaggi che sono stati testimoniati sui social.

Isabella ha anche svelato ai fan di Instagram, il regalo speciale che le è stato fatto da Fabio per questo Natale. Trattasi di un suo ritratto impresso su tela che, la dama nemica di Gemma, ha apprezzato moltissimo.

"È meraviglioso", ha scritto Isabella sui social confermando di essere super felice per questo regalo e per la sua storia d'amore speciale con Fabio.