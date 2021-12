Armando Incarnato continua ad essere al centro dell'attenzione nello studio di Uomini e donne. Durante l'ultima puntata del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, è emerso un clamoroso retroscena legato alla vita del cavaliere fuori dallo studio televisivo. A rivelarlo in studio è stata la dama Marika, con la quale Armando ha avuto una frequentazione, la quale ha svelato apertamente che il cavaliere napoletano avrebbe una "doppi vita", scatenando la sua reazione contrariata.

Armando Incarnato, il retroscena sul cavaliere di Uomini e donne

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata di Uomini e donne trasmessa su Canale 5, tra Armando e la dama Marika si è riacceso di nuovo lo scontro nello studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

I due protagonisti del trono over si sono ritrovati ai ferri corti e, questa volta, la dama ha scelto di dire tutta la sua verità sul conto del cavaliere.

Marika, infatti, ha svelato un retroscena che nel caso in cui dovesse essere confermato nel corso delle prossime puntate di questa edizione, potrebbe mettere seriamente nei guai Armando.

"Armando, hai una doppia vita a Napoli e lo sanno tutti. Non capisco perché non venga fuori. Sei falso e basta", ha sbottato duramente Marika puntando il dito contro il cavaliere partenopea che da anni ormai partecipa nel parterre del trono over di Uomini e donne.

Duro attacco di Marika contro Armando di U&D

Insomma delle accuse a dir poco al vetriolo quelle di Marika, che ha riacceso di nuovo dubbi e sospetti sul conto del cavaliere, considerato uno dei personaggi più controversi e costantemente chiacchierati della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Immediata la reazione di Armando che, nel momento in cui è stato messo in discussione dalla dama con la quale aveva provato a costruire un rapporto fuori dallo studio, non è rimasto in silenzio ed ha prontamente sbottato.

"Ma come ti permetti di dire che a Napoli vado con altre donne? L'unica che deve tacere sei tu", ha sbottato Armando scagliandosi contro la dama che lo ha accusato di essere falso.

Armando sbotta e si scaglia contro la dama Marika di U&D

Ma non è finita qui, perché nel corso dell'ultima puntata di Uomini e donne, il cavaliere ha poi puntato il dito contro Marika in merito alla fine della sua frequentazione con Luigi.

Ebbene, Armando ha spiazzato il pubblico e gli opinionisti nel momento in cui ha svelato di aver registrato una telefonata compromettente della donna, che potrebbe portare alla luce delle amare verità.

Immediata la reazione di Gianni Sperti che, a quel punto, ha chiesto ad Armando di poter ascoltare (anche in privato) questa fatidica telefonata.