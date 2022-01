Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip dove, in queste ultime ore, Katia e Manila si sono ritrovate ai ferri corti. Sebbene tra le due sia nato un buon rapporto di amicizia all'interno della casa di Cinecittà, nel pomeriggio del 2 gennaio Katia ha messo in discussione l'amicizia dell'ex Miss Italia, e da qui è scaturita una discussione durante la quale la cantante lirica ha perso le staffe.

Scoppia la lite tra Katia e Manila nella casa del GF Vip

Al suo risveglio dopo il pisolino pomeridiano, Katia Ricciarelli ha sbottato contro le sue amiche di gioco che non si sono preoccupate di lei e non sono andate a svegliarla.

Una frecciatina che Katia ha lanciato in primis a Manila Nazzaro e Soleil Sorge che sono considerate un po' le "figliocce" della cantante lirica all'interno della casa del GF Vip.

Peccato, però, che il rimprovero della soprano non sia piaciuto a Manila, la quale non ha perso occasione per polemizzare, scatenando l'ira di Katia che ha perso le staffe ed è andata via.

Katia, polemica con Manila Nazzaro, perde le staffe

"Per me l'amicizia vera è un'altra cosa", ha subito precisato Katia, punzecchiando Manila. "Katia, non puoi dirmi che non sono un'amica perché non ti ho svegliata. Sono venuta due volte e tu dormivi", ha replicato Nazzaro nel tentativo di spiegare come sono andate le cose, supportata anche da Soleil che ha confermato la sua versione dei fatti.

"Ci resto male anche io, perché pensi che le cose le persone non le facciano. Ci stai assalendo", ha precisato ancora Manila, ormai ai ferri corti con la cantante lirica.

La furia di Katia contro Manila: tensione al Grande Fratello Vip (Video)

"Non gridare, non gridare. Assalendo? Io sto dicendo le cose chiare, beh adesso vado via di là", ha sbottato ancora Katia che ha abbandonato la discussione ed è tornata nella sua camera da letto, prendendo le distanze dalle sue compagne di avventura nella casa del GF Vip.

Insomma sembra che, a distanza di quasi quattro mesi dall'inizio di questa esperienza, anche il rapporto tra Katia e Manila inizi a vacillare.

Cosa succederà a questo punto tra le due? Quasi certamente la discussione tra le due inquiline della casa di Cinecittà non è passata inosservata agli occhi degli autori del Grande Fratello Vip e del conduttore Alfonso Signorini.

Durante la prossima puntata del Grande fratello Vip, prevista per lunedì 3 gennaio, ci sarà un confronto faccia a faccia tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, oppure si chiariranno prima della diretta con Signorini? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.