Tina e Gemma approdano a Verissimo e scoppia la lite. Le due protagoniste di Uomini e donne, nel pomeriggio del 30 gennaio, sono state entrambe ospiti in collegamento con la puntata domenicale della trasmissione di Silvia Toffanin.

Le due "nemiche amatissime" della trasmissione di Maria De Filippi si sono raccontate nel salotto del weekend di Canale 5 e, come previsto, non sono mancati i momenti di tensione, a conferma del fatto che il clima tra Tina e Gemma è tutt'altro che idilliaco anche fuori dallo studio di Uomini e donne.

Tina e Gemma ospiti a Verissimo: volano scintille tra le due star di Uomini e donne

Nel dettaglio, complice la messa in onda di uno speciale "best of" di Amici 21, trasmesso su Canale 5, l'appuntamento con Verissimo è cominciato prima, a partire dalle 15:30 circa.

Così, per riempire al meglio quello spazio, la padrona di casa di Verissimo ha pensato di ospitare due protagoniste di questa fascia oraria del daytime feriale di Canale 5.

Trattasi di Tina e Gemma, le due star di Uomini e donne che tutti i giorni, con i loro scontri infuocati, appassionano una media di circa tre milioni di spettatori, portando la trasmissione Mediaset a toccare anche punte del 25% di share.

Tina sbotta contro Gemma anche a Verissimo: la richiesta a Silvia Toffanin

Tina e Gemma sono state entrambe ospiti nello stesso momento a Verissimo e si sono raccontate ai microfoni di Silvia Toffanin.

Anche in questo caso, però, tra le due star della trasmissione di Maria De Filippi non sono mancate le scintille. Tina per prima cosa ha bacchettato la dama torinese, chiedendole di non fare la famosa "voce provocante" anche con Silvia Toffanin, dato che aveva di fronte una donna e non un uomo col quale avrebbe potuto "provarci".

Come se non bastasse, le due si sono ritrovate ben presto ai ferri corti: Gemma chiedeva di poter parlare senza essere interrotta, mentre Tina continuava a toglierle la parola.

'Si può chiudere il microfono' chiede Tina per zittire Gemma

"Silvia, si può chiudere il microfono. Da la tu puoi farlo?" ha esclamato Tina Cipollari, che ha così chiesto alla conduttrice del talk show domenicale di Canale 5 di togliere la parola alla sua nemica Gemma.

Insomma, le scintille tra le due protagoniste di Uomini e donne non sono mancate neppure in questa intervista speciale che hanno concesso a Verissimo, per questa nuova puntata domenicale.

Intanto le registrazioni del dating show vanno avanti a ritmo serrato e le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che ci sarà anche il ritorno in studio della coppia composta da Andrea Nicole e Ciprian, i quali sono stati perdonati da Maria De Filippi.