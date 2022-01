Esplode una nuova polemica sul Grande Fratello Vip e questa volta nel mirino è finita Manila Nazzaro. L'ex Miss Italia, da un po' di settimane, è in rotta di collisione con la sua ormai ex amica Soleil Sorge.

Il clima tra le due non è più sereno come fino a qualche mese fa e in queste ore Manila si è resa protagonista di una serie di gesti "anti-sfortuna" che ha voluto fare per "difendersi" dalle negatività di Soleil. Gesti che hanno scatenato accese polemiche tra i fan del reality show, che hanno espresso il loro dissenso nei confronti di Manila.

Si riaccende lo scontro tra Manila e Soleil al GF Vip 6

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del GF Vip si è riacceso lo scontro tra Manila e Soleil: la prima ha scelto di nominare la sua ormai ex amica dopo che in settimana si sono ritrovate sul piede di guerra per delle battutine/frecciatine fatte dall'ex protagonista di Uomini e donne, che avevano stizzito l'ex Miss Italia.

Subito dopo la puntata serale Manila è tornata sull'argomento con alcune compagne di gioco di questa sesta edizione del reality show ed ha cominciato a fare delle allusioni poco carine sul conto della sua rivale.

In particolar modo ha fatto una serie di gesti "anti-sfortuna" che non sono piaciuti affatto al pubblico social che segue il GF Vip e commenta le vicende 24 ore su 24.

Polemica su Manila per i gesti 'anti-sfortuna' contro Soleil Sorge

"C'è un agguato nei miei confronti. Devo fare le corna? Sì, brava hai ragione. Fammi toccare ferro, che qui c'è gente che mi sta veramente..." ha sentenziato Manila, lasciando intendere che all'interno della casa del GF Vip ci sia qualcuno che le porti sfortuna, motivo per il quale ha scelto di toccare ferro facendo contemporaneamente il gesto delle corna.

Il comportamento di Manila ha indispettito moltissimi gli spettatori social del Grande Fratello Vip 6 e molti dei quali si sono lamentati delle sue gesta.

In queste or, c'è anche chi ha taggato in un post le due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, per metterle al corrente dei gesti anti-sfortuna di Manila Nazzaro, chiedendo così di portare alla luce quanto è accaduto in una delle prossime puntate serali del reality show condotto da Alfonso Signorini.

I fan del GF Vip sbottano contro i gesti di Manila Nazzaro

"Ma nel 2022, dobbiamo ancora vedere queste scene pietose?", hanno scritto i fan sui social polemizzando contro Manila Nazzaro e i suoi gesti rivolti contro alla ormai ex amica Soleil Sorge.

Come si evolverà la questione? Sonia e Adriana si faranno paladine del malcontento degli spettatori social del GF Vip contro Manila? La risposta nelle prossime puntate.