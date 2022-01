Prosegue l'appuntamento con Verissimo, il talk show del weekend di Canale 5 che tornerà in onda il 20 e 30 gennaio 2022 con nuove puntate. Le anticipazioni rivelano che, questa settimana, ci saranno un bel po' di ospiti che si racconteranno nello studio della popolare trasmissione condotta da Silvia Toffanin.

Tra questi spiccano Manuel Bortuzzo direttamente dal GF Vip e la coppia Tina-Gemma, protagoniste indiscusse di Uomini e donne.

Melissa Satta si racconta da Silvia Toffanin: anticipazioni Verissimo 29 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la puntata di Verissimo in programma questo sabato 29 gennaio su Canale 5, rivelano che come sempre l'appuntamento è in programma alle ore 16:30 circa, subito dopo la doppia puntata della soap opera Una Vita.

Tra gli ospiti di questo appuntamento la showgirl ed ex velina Melissa Satta, che torna in studio e si racconterà a cuore aperto dopo la fine della sua relazione con il calciatore Boateng. Spazio poi a Pino Insegno e al racconto della vita di Amanda Sandrelli.

Anche questa settimana, nella puntata del sabato pomeriggio di Verissimo, ci sarà spazio per il segmento dedicato alle storie di C'è posta per te, il people show dei sentimenti di Maria De Filippi che tutte le settimane appassiona milioni di spettatori.

Da C'è posta per te 2022, arrivano Antonio e Pompea

Questa settimana, in studio da Silvia Toffanin arriverà la coppia composta da Antonio e Pompea: i due si sono ritrovati a distanza di anni dal loro amore e, ormai anziani entrambi, hanno commosso il pubblico di C'è posta per te.

Tra gli ospiti di questa puntata di Verissimo di sabato 29 gennaio anche l'ex tronista di Uomini e donne, Valentina Dallari che racconterà la sua turbolenta vicenda e storia personale.

E poi ancora l'appuntamento con Verissimo tornerà in onda anche domenica 30 gennaio e, questa settimana, il talk show andrà in onda in anticipo rispetto al previsto.

L'appuntamento, infatti, prenderà il via alle 15.30 circa, subito dopo una puntata breve di Amici 21 che non sarà in onda in studio causa Covid-19.

Tina e Gemma ospiti in studio a Verissimo del 30 gennaio

Le anticipazioni sugli ospiti di domenica pomeriggio rivelano che in studio, direttamente da Uomini e donne, arriveranno le due "nemiche amatissime".

Trattasi di Tina Cipollari e Gemma Galgani, che avranno modo di raccontarsi in una nuova intervista.

Spazio poi ai protagonisti del Grande Fratello Vip 6. Direttamente dalla casa di Cinecittà arriverà Manuel Bortuzzo ma ci sarà spazio anche per un'intervista alla coppia composta da Valeria Marini e Giacomo Urtis.

A Verissimo, domenica 30 gennaio, ci sarà anche la coppia composta da Benedetta Parodi e Fabio Caressa.