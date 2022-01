Drammatici momenti si vivranno in occasione delle puntate di Un posto al sole in onda dal 24 al 28 gennaio su Rai 3. Le trame della soap opera segnalano che Fabrizio Rosato perderà letteralmente il controllo. L'imprenditore, infatti, tenterà di uccidersi dopo aver scagliato la sua ira contro Marina Giordano e Roberto Ferri.

Un posto al sole, puntate 24-28 gennaio: Marina viene aggredita da Fabrizio

Le anticipazioni di Un posto al sole sulle puntate trasmesse dal 24 al 28 gennaio in televisione annunciano che i coniugi Rosato attraverseranno una profonda crisi.

Scendendo nei dettagli, Fabrizio sarà sempre più avvilito per il suo pastificio, ormai sull'orlo della bancarotta. Alcune analisi, infatti, segnaleranno la presenza di grano estero spacciato come italiano nei vari formati di pasta commercializzati dall'azienda. Tutto questo si ripercuoterà inevitabilmente in casa Rosato, dove il clima apparirà tesissimo.

Fabrizio, infatti, apparirà ogni giorno sempre più inquieto, tanto da annegare il dispiacere nell'alcool. Lo stato di ebrezza porterà l'uomo a diventare sempre più aggressivo nei confronti della consorte. Ed ecco che Marina rimarrà letteralmente terrorizzata quando finirà per essere aggredita dal marito.

Rosato prende a pugni Roberto in preda alla collera

Nelle prossime puntate di Upas, Marina in preda alla paura scapperà dall'abitazione, trovando riparo in casa di Filippo. Il marito di Serena, a questo punto, accetterà di dare ospitalità alla donna per una notte.

Tuttavia, la cosa si complicherà ulteriormente quando Fabrizio crederà che sua moglie sia fuggita da Roberto.

Per questa ragione, Rosato in preda alla collera si precipiterà a Palazzo Palladini, dove incrocerà sulla sua stessa strada il rivale. Ed ecco che il proprietario del pastificio prenderà a pugni in faccia il dottor Ferri, convinto che abbia dato ospitalità a Giordano.

Non ci vorrà molto tempo prima che Fabrizio comprenda di aver esagerato nei confronti di Roberto, tanto da scappare sconvolto dal palazzo.

Fabrizio compie un gesto inconsulto

Una volta a casa, Rosato apparirà in preda ai sensi di colpa ed ormai sicuro che la sua reputazione sia per sempre danneggiata. Per questa ragione, l'uomo deciderà di compiere un gesto inconsulto, che rischierà di porre fine alla sua vita per sempre. Marina, a questo punto, si preoccuperà per le sue condizioni di salute, nonostante non riesca a dimenticare le violenze subite. I medici, infatti, confermeranno a Giordano che Fabrizio è ormai appeso ad un filo.

Nel frattempo, Roberto sarà seriamente preoccupato per l'ex moglie, tanto da offrirle tutto il suo sostegno e proteggerla in quanto teme per la sua incolumità fisica e mentale. In questo modo, Marina potrà consolarsi con la parziale vittoria nei confronti di Lara, che verrà trascurata dal padre di Filippo. Infine, Giordano farà una scelta definitiva che avrà ripercussioni sulle sue nozze e ormai stanca di subire i soprusi di Fabrizio, le cui condizioni miglioreranno vistosamente.