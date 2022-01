Emozioni a non finire si vivranno in occasione delle puntate di Un posto al sole trasmesse dal 24 al 28 gennaio su Rai 3. Le trame della soap opera narrano che Roberto Ferri preferirà la compagnia di Marina Giordano rispetto a Lara Martinelli. Alberto Palladini (Maurizio Aiello), invece, metterà nei guai Patrizio Giordano.

Un posto al sole, puntate 24-28 gennaio: Roberto trascura la relazione con Lara per Marina

Le anticipazioni di Un posto al sole sulle puntate previste tra il 24 al 28 gennaio in televisione evidenziano che le condizioni di salute di Fabrizio getteranno nell'ansia tutti quanti.

Anche Marina apparirà molto spaventata dal suo comportamento troppo aggressivo. La donna, infatti, entrerà in crisi e stanca di questa situazione prenderà una sofferta decisione. A tal proposito, la Giordano potrà contare sulla vicinanza di Roberto.

In questo particolare momento, il dottor Ferri sarà di vitale importanza per lei. In dettaglio, l'imprenditore trascurerà la sua nuova relazione con Lara per stare accanto a Marina, in quanto preoccupato che Fabrizio possa farle del male. Fortunatamente Rosato riuscirà ad uscire dal periodo buio, tanto che la sua salute farà passi da gigante. Nonostante questo, la Giordano deciderà di metterlo con le spalle al muro.

Alberto inizia a provocare Patrizio

Nelle puntate di Upas di fine gennaio, tutti gli occhi saranno puntati sulla storia tra Clara e Patrizio. Proprio quest'ultimo non si vorrà rassegnare alla conclusione della relazione e per questo chiederà un ultimo confronto con la Curcio. Ma i guai per Giordano non saranno finiti qui. Alberto, infatti, avrà intenzione di metterlo nei guai, iniziando a ricattarlo e provocarlo.

Tuttavia, il fratello di Diego deciderà di prendere in mano la situazione e rispondere per le rime al perfido Palladini.

Jimmy, invece, apparirà profondamente colpito da una lezione scolastica sul Giorno della Memoria e per questo tornerà a casa molto turbato. A tal proposito, i ricordi di quegli anni porteranno a galla un episodio avvenuto all'interno Palazzo Palladini.

Cerruti ha alcuni problemi sentimentali

Intanto ci saranno buone notizie per Silvia e Rossella, nonostante siano rimaste da sole dopo la partenza di Michele per Milano. Madre e figlia Saviani riusciranno a sotterrare l'ascia di guerra per fare finalmente la pace dopo i problemi causati da Giancarlo. Ed ecco che un incidente domestico porterà le due donne ad avvicinarsi nuovamente.

Il vigile Cerruti, invece, confesserà a Mariella di avere alcuni problemi sentimentali. Tuttavia, l'incontro sarà interrotto dall'arrivo di Bice, che sciuperà il momento d'intesa tra i due amici.