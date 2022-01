Tante novità attendono i fan di Love is in the air in programma dal 24 al 28 gennaio sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera turca raccontano che Kiraz verrà trasportata in ospedale in seguito ad un malore. Serkan Bolat, invece, sarà costretto ad incontrare la signora Deniz.

Anticipazioni Love is in the air, puntate 24-28 gennaio: Kiraz viene portata in ospedale

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le puntate previste dal 24 al 28 gennaio in prima visione assoluta annunciano piacevoli sorprese per i propri telespettatori.

Scendendo nei dettagli, Hulya riunirà Serkan (Kerem Bursin), Eda (Hande Ercel) ed i loro amici per far apprendere l'importanza della sincerità a Kiraz. Sarà in questo frangente che quest'ultima ingerirà un dolce alle fragole, alla quale è allergica. Per questo motivo, la bambina avrà un brutto malore, tanto da essere portata di corsa all'ospedale, dove si riprenderà in breve tempo.

Grazie a questo incidente, i fan scopriranno che Kemal è affetto dalla stessa allergia della bambina, tanto che potrebbe essere il vero padre di Serkan. Eda, intanto, costringerà quest'ultimo a fare la spesa al supermercato. Durante le compere, l'architetto sfiderà la fioraia a mangiare una patata cruda e terrosa.

Serkan costretto a prendere un caffè con Deniz

Nelle prossime puntate di Love is in the air in onda dalle ore 16:55 sui teleschermi di Canale 5, Serkan sarà costretto ad andare a prendere un caffè con Deniz. Un incontro che scatenerà la gelosia di Yildiz.

Ma ecco che la madre di Kiraz si tranquillizzerà quando scoprirà che l'albergatrice ha proposto a Serkan di lavorare ad un progetto del porto.

Più tardi, Kemal si trasferirà a casa di Aydan (Neslihan Yeldan), che nel frattempo scoprirà che il suo primo amore non è altro che il vero padre di suo figlio al ricevimento del test del Dna.

Kerem, invece, non sarà convinto del suo lavoro per Serkan ma Pina lo convincerà ugualmente a consegnargli i suoi disegni. Nel frattempo, Piril deciderà di sorvegliare Engin dopo aver avuto qualche dubbio sulla sua fedeltà.

Per l'occasione, la giovane scoprirà che suo marito ha intenzione di aprire un catering senza il suo aiuto.

Eda mette una buona parola su Kerem

In seguito, Engin (Anıl İlter) e Piril conosceranno la preside di un importante plesso scolastico, che sceglie gli alunni dopo aver avuto un particolare colloquio con i genitori. Neanche a dirlo, i due appariranno desiderosi di iscrivere lì il proprio bambino.

Kerem attenderà con ansia il responso di Serkan sui suoi disegni. Dall'altro canto, Eda farà in modo di restare sola con l'architetto per convincerlo ad avere la mano meno dura con il giovane apprendista.