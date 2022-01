L'appuntamento con la soap opera Un posto al sole è confermato nel corso della settimana che va dal 10 al 14 gennaio 2022 con nuovi episodi in prima visione assoluta. Le anticipazioni della soap opera rivelano che al centro dell'attenzione continuerà ad esserci il rapporto tra Roberto Ferri e Lara Martinelli, che assumerà una piega del tutto inaspettata. Occhi puntati anche su Clara, la quale dopo il suo addio con Patrizio sarà sempre più convinta della decisione presa.

Roberto e Lara cedono alla passione: anticipazioni Un posto al sole 10-14 gennaio 2022

Nel dettaglio, le trame delle puntate di Un posto al sole previste dal 10 al 14 gennaio 2022 rivelano che il rapporto tra Roberto Ferri e Lara Martinelli prenderà una piega del tutto inaspettata.

I due, infatti, si ritroveranno a vivere un momento di intimità insieme. Ferri e Lara si lasceranno andare alla passione travolgente.

Nonostante il forte sentimento che nutre ancora nei confronti di Marina Giordano, Ferri non eviterà questo momento di passione con la Martinelli.

Come si evolverà a questo punto il loro rapporto? Ci sarà la nascita di questa nuova coppia a tutti gli effetti oppure continueranno a "viversi" in maniera fortuita?

Clara dimentica Patrizio e volta pagina: spoiler Upas

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole previste nel corso della settimana 10-14 gennaio 2022 su Rai 3 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Clara, la quale dopo aver maturato la scelta di chiudere il suo rapporto con Patrizio, non avrà alcun ripensamento.

La donna, infatti, resterà ferma sulla sua posizione pronta a dimenticare Patrizio e ad affrontare da sola la vita, nonostante le tante difficoltà dal punto di vista pratico ma anche economiche.

Nonostante tutto, quindi, Clara andrà avanti per la propria strada: un duro colpo per Patrizio che, dopo essere stato lasciato, non potrà fare a meno di soffrire per questa situazione.

Speranza 'ferita' e delusa da Vittorio: anticipazioni Un posto al sole al 14 gennaio

Per il ragazzo, infatti, la fine della sua relazione con Clara si è abbattuta come un vero e proprio fulmine a ciel sereno sulla sua vita. Dopo aver sperato e creduto in questa storia d'amore, Patrizio ha visto sfumare il suo sogno e sembra che abbia perso per sempre la sua amata.

Ma non è finita qui, perché le trame delle nuove puntate di Un posto al sole che saranno in onda su Rai 3 nel corso della settimana 10-14 gennaio 2022, rivelano che anche Speranza sarà in grande difficoltà.

La ragazza, infatti, si ritroverà a doversi rapportare con i comportamenti ambigui di Vittorio: una situazione che non sarà facile da gestire per Speranza, la quale non sa come comportarsi e che direzione far assumere alla sua vita.

Riusciranno Vittorio e Speranza a trovare un punto di incontro e a far sì che il loro rapporto possa sbocciare per davvero? Sarà chiarito nel corso delle prossime puntate della soap previste per il mese di gennaio su Rai 3.

Bilancio positivi per gli ascolti di Un posto al sole

Intanto, dal punto di vista Auditel, si è concluso un 2021 ricco di soddisfazioni per la soap opera ambientata nello storico palazzo Palladini di Napoli.

Anche quest'anno, infatti, Un posto al sole ha confermato la sua ottima media di spettatori nell'access prime time, dimostrando di essere un punto di riferimento importante nella programmazione serale della terza rete Rai.

La media della soap sfiora l'8% di share con picchi che hanno toccato anche il 10% in alcuni episodi e punte di oltre due milioni di spettatori. Numeri che rendono Upas uno dei prodotti di punta del palinsesto della tv generalista italiana.